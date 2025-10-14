Accidentul în care o mamă şi fiica sa au fost spulberate pe trecerea de pietoni a fost surprins chiar de camera de bord a şoferului vinovat. Imaginile arată cum individul de 20 de ani făcea slalom printre maşini, mergea cu viteză şi nu a frânat înaintea impactului. Şoferul nu era drogat sau băut, dar în trecut a fost sancţionat pentru comportament agresiv în trafic. Acum a fost arestat.

Un tânăr de 20 de ani a provocat o tragedie pe un bulevard aglomerat din Capitală. A intrat în depășire înainte de trecerea de pietoni, a accelerat pe banda a doua și le-a lovit în plin pe o femeie de 35 de ani și fiica ei de doi ani, aflată într-un cărucior. Impactul a fost mortal.

Camera de bord a surprins momentul în care șoferul face depășirea neregulamentară, fără vreo reacție de frânare înainte de coliziune. După accident, tânărul a încercat o explicație: "Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina".

A accelerat pe banda doi. Nu a schițat niciun gest de oprire

Din cauza ambuteiajului, femeia a trebuit să se strecoare cu căruciorul printre maşinile oprite în coloană pe cele două benzi şi chiar şi pe trecere. S-a grăbit când a ajuns pe al doilea sens, iar maşina a lovit-o din plin.

Forța impactului a fost uriașă. Femeia a fost aruncată pe sensul opus de mers, unde a căzut peste alte două mașini. Medicii nu au mai putut să o resusciteze. Căruciorul a fost târât de mașină încă 40 de metri.

Copilul de doi ani a ajuns la spital, cu multiple răni, însă medicii spun că viaţa nu îi este pusă în pericol. Trupul mamei a fost ridicat astăzi de la morgă de familie. Femeia mai avea un băiat, de 10 ani. Acesta și-a sunat mama chiar în timp ce medicii încercau să o salveze.

Șoferul a mai avut antecedente. În vară, i-a fost suspendat permisul pentru 30 de zile din cauza conducerii agresive. Cu toate acestea, a continuat să se urce la volan și chiar s-a filmat conducând cu peste 240 km/h prin oraș, postând imaginile pe TikTok. Recent, fusese din nou prins la volan și s-a ales cu un dosar penal.

Acum este cercetat pentru ucidere din culpă. Deși nu era sub influența alcoolului sau drogurilor în momentul accidentului, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile.

Anchetatorii au luat probe biologice și de la ceilalți șoferi implicați, în ale căror mașini a fost proiectată victima. Unul dintre ei a ieșit pozitiv la amfetamină. Dacă rezultatul se confirmă, și el va fi cercetat penal pentru conducere sub influența substanțelor interzise.

Zona în care s-a produs accidentul este una periculoasă, susțin localnicii. Se formează zilnic ambuteiaje din cauza lucrărilor de la pasajul Apărătorii Patriei. "Am dat N telefoane la poliţie să bage aici două semafoare. Nimeni nu m-a luat în considerare", spune revoltat un martor.

