Video "Fata aia e plină de sânge!" Momentul în care o maşină spulberă mai mulţi tineri la terasă, în Piatra-Olt

Accident cumplit seara trecută în oraşul Piatra-Olt. Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o terasă plină de oameni. Cinci tineri care erau la mese au fost răniţi.

de Iulia Pop

la 16.09.2025 , 15:46

În total, 9 oameni au ajuns la spital, inclusiv şoferul şi trei pasageri care se aflau în autovehicul. Imaginile filmate de o cameră de supraveghere din zonă sunt şocante şi este o minune că victimele au scăpat cu viaţă. 

Filmul accidentului

Toți răniții au fost transportați imediat după accident la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Iar medicii spun că sunt în afara oricărui pericol. Vorbim de trei pasageri din mașină, cinci persoane care se aflau pe terasă, dar și de șoferul mașinii. Acesta din urmă, un tânăr de 19 ani, le-a spus polițiștilor că a pierdut controlul mașinii într-o curbă la stânga și nu a mai putut evita impactul cu terasa unde se aflau acești oameni. Nu era singur în autoturism, ci era însoțit de trei dintre prietenii săi. A fost testat atât pentru alcool, cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă pentru că vor să afle exact cum s-a produs accidentul și un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

