Fată de 14 ani din Braşov, moartă după ce maşina în care se afla s-a răsturnat. Alţi 5 copii au fost răniţi
O fată de 14 ani a murit, după ce maşina în care se afla alături de alţi cinci copii şi şoferul, s-a răsturnat şi a ieşit în afara carosabilului. Accidentul a avut loc în localitatea Poiana Mărului, judeţul Braşov.
”În urma evenimentului au rezultat şapte victime: un adult şi şase copii. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă un elicopter SMURD, două echipaje SMURD, doua ambulanţe SAJ şi o autospecială cu apă şi spumă, dotată cu modul de descarcerare. Echipajele de intervenţie au acţionat pentru acordarea asistenţei medicale victimelor şi pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului”, a transmis ISU Braşov.
Copila nu a mai putut fi salvată
Sursa citată a precizat că, în urma accidentului, o fată în vârstă de 14 ani a decedat. Pompierii ai precizat că ceilalţi copii sunt conştienţi, prezintă răni minore şi urmează să fie transportaţi la spital pentru investigaţii medicale suplimentare şi îngrijiri de specialitate.
Adultul implicat, un bărbat în vârstă de 37 de ani, este conştient şi a suferit un traumatism la nivelul coloanei vertebrale.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰