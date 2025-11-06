O tânără de 24 de ani din Arad este cercetată de procurori după ce ar fi efectuat proceduri estetice fără a avea drept de practică medicală. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, femeia, care nu era înscrisă în Colegiul Medicilor, ar fi realizat injecții cu acid hialuronic în cadrul unui salon de înfrumusețare, obținând bani din activități medicale ilegale.

Femeie de 24 de ani din Arad, cercetată pentru că a practicat fără drept profesia de medic - Shutterstock

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că au fost desfăşurate trei percheziţii domiciliare în acest caz, împreună cu Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, potrivit Agerpres.

"Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că suspecta P.A.C, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Arad, în perioada 2024-2025, nefiind înregistrată în Colegiul Medicilor din România, a desfăşurat profesia de medic estetician, fără drept de liberă practică, realizând în cadrul unui salon de înfrumuseţare intervenţii de injectare cu acid hialuronic la nivelul buzelor (proceduri de mărire a buzelor), pomeţilor şi augmentare bărbie, obţinând, totodată, foloase patrimoniale injuste reprezentate de contravaloarea actelor medicale efectuate fără drept", se arată în comunicat.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe fiole cu acid hialuronic şi fiole cu alte substanţe necesare procedurii de augmentare a buzelor, mai multe seringi cu ace, precum şi agende, diferite înscrisuri şi un telefon mobil.

Tânăra este cercetată pentru exercitarea fără drept a unei profesii şi înşelăciune, ambele în formă continuată.

