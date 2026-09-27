O femeie a trăit un film de groază în propria locuință, după ce a fost sechestrată și bătută fără milă de iubitul ei, un individ de 41 de ani, care nici măcar nu era la prima abatere. A tăbărât pe ea cu coada unui topor, apoi a legat-o de mâini şi de picioare și a amenințat-o cu moartea. A crezut că apartamentul va fi capcana din care victima sa nu va mai scăpa. Femeia a reuşit, însă, să se furişeze şi să iasă din casă, după ce individul a adormit. Poliţiştii l-au trezit din somn, i-au pus cătuşele, iar judecătorii l-au închis pentru 30 de zile. Victima sa are nevoie de cel puţin 40 de zile de îngrijiri medicale.

Calvarul femeii a început joi seara. Totul a pornit de la o criză de gelozie a iubitului ei, un bărbat de 41 de ani. Nu s-a oprit doar la ţipete şi jigniri la adresa victimei, care timp de câteva ore a fost bătută crunt cu un topor, ameninţată cu moartea şi sechestrată.

"Bărbatul ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, lovind-o la nivelul capului cu partea opusă tăișului unui topor, și cu mânerul acestuia, cu pumnii și picioarele, pe suprafața întregului corp, în timp ce aceasta din urmă se afla imobilizată, fiind legată de mâini și de picioare", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

După câteva ore de chin, femeia şi-a făcut curaj să îi ceară bărbatului, ce mai avea un pas să îi devină călău, să meargă până la baie. Femeia a profitat ca individul a adormit. Așa a reușit să iasă din apartament și în apropierea blocului a întâlnit alţi doi bărbaţi, care au ajutat-o şi au dus-o cu maşina...

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Bătută cu bestialitate ore întregi

La secţia 19 de poliţie din Capitală. După ce le-a povestit ce s-a întâmplat, poliţiştii au dus-o pe victimă la spital şi au pornit în cautarea agresorului.

L-au găsit la scurt timp în locuinţă. Nu ar fi opus rezistenţă oamenilor legii şi a fost dus la secţie, de unde a plecat încătuşat spre arest, acolo unde îşi va petrece cel puţin următoarele 30 de zile, aşa cum au decis judecătorii. Pentru victimă va începe lupta cu recuperarea.

"În urma actelor de violență exercitate asupra sa, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice care, potrivit concluziilor medicale, necesită un număr de 40-45 de zile de îngrijiri medicale", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

A fost deschis un dosar penal de violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal. În primele 8 luni ale acestui an, poliţiştii au intervenit la aproape 41 de mii de cazuri de violenţă domestică.