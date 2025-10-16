Femeie de 30 de ani din Vulcan, ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist. Bărbatul a fost reținut

Caz şocant în judeţul Braşov. O tânără de 30 de ani a fost ucisă de iubitul său. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie arestat preventiv. Individul a mai fost condamnat în trecut pentru alte infracţiuni grave.

În noaptea de 14 spre 15 octombrie 2025, o femeie de 30 de ani a fost ucisă în locuința în care trăia împreună cu concubinul ei. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a înjunghiat-o mortal cu un cuțit din bucătărie. Autoritățile cred că a fost vorba de o ceartă izbucnită spontan.

Autoritățile l-au reținut pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ancheta a scos la iveală că bărbatul nu era la prima faptă gravă: în trecut fusese condamnat pentru tentativă de omor și alte infracțiuni cu violență sau contra patrimoniului, inclusiv tâlhării și furturi.

Ce spun autoritățile

În data de 15.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pe o durată de 24 de ore față de o persoană cercetată pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în forma omorului calificat.

De asemenea, față de inculpat a fost formulată propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a admis propunerea.

Din cercetările efectuate până în prezent de procuror cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Brașov – Serviciul de investigații criminale a rezultat că în noaptea de 14/15 octombrie 2025, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viața concubinei sale, în vârstă de 30 de ani, cu un cuțit găsit la fața locului, în locuința comună din localitatea Vulcan.

Anterior inculpatul fusese condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat (2005) și alte infracțiuni cu violență și contra patrimoniului (tâlhării, furturi calificate), aflându-se la momentul comiterii prezentei fapte în stare de recidivă postcondamnatorie ca urmare a condamnării pentru o infracțiune de furt calificat.

Femicidul, o crimă care, în România, nu există în Codul penal

În România, femicidul nu există ca infracțiune separată în Codul penal. Legislația în vigoare prevede însă pedepse diferite pentru omorul simplu și omorul calificat. De la începutul acestui an, peste 40 de femei au fost ucise în țară, în primele șase luni din 2025 au fost înregistrate 61.000 de cazuri de violență domestică, iar incidentele de nerespectare a ordinelor de protecție au crescut cu peste 110% în ultimii 4 ani.

Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite și sistematice încălcări ale drepturilor omului la nivel global. Țările din Uniunea Europeană nu fac excepție. Din păcate, una din trei femei a trecut prin experiențe de violență fizică sau sexuală, cel mai adesea comise de partenerii lor intimi. Între 45% și 55% dintre femeile din UE au fost victime ale hărțuirii sexuale după vârsta de 15 ani, potrivit datelor Consiliului european.

În timpul pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o creștere semnificativă a violenței fizice și emoționale împotriva femeilor. În unele țări, apelurile la liniile de urgență pentru victimele violenței domestice au crescut de cinci ori. Violența online este, de asemenea, în creștere, vizând în special tinerele și femeile din viața publică, cum ar fi jurnalistele sau politicienele. Femeile se confruntă cu violență și la locul de muncă: aproximativ o treime dintre cele care au trecut prin hărțuire sexuală spun că aceasta s-a întâmplat la serviciu.

