Femeie de 70 de ani, violată într-un parc din Cluj-Napoca. Agresorul, un recidivist de 35 de ani, a fost prins

Un bărbat de 35 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că a agresat sexual trei femei. Printre victime se află o femeie de 70 de ani, pe care ar fi violat-o într-un parc, profitând de starea ei de vulnerabilitate, potrivit Mediafax. Bătrână fusese dată dispărută, însă ancheta a arătat că aceasta ar fi plecat voluntar de la domiciliu.

Polițiștii clujeni au făcut, miercuri, o percheziție domiciliară la locuința bărbatului din Cluj-Napoca, bănuit de infracțiuni contra libertății persoanei și a integrității sexuale.

Ancheta a început după dispariția femeii de 70 de ani

Cercetările au început la data de 1 noiembrie, când la Serviciul de Investigații Criminale al I.P.J. Cluj a fost înregistrat un dosar penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, ca urmare a sesizării plecării voluntare a unei femei de 70 de ani din comuna Florești. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că femeia ar fi fost victima unei infracțiuni de viol.

Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate alte două dosare penale în care se făceau cercetări pentru infracțiuni de agresiune sexuală. Analizarea semnalmentelor și coroborarea datelor au condus la informații potrivit cărora toate faptele ar fi fost comise de același bărbat, în vârstă de 35 de ani.

Mai multe victime atacate pe stradă și într-o scară de bloc

Din materialul probator a rezultat că, la data de 3 ianuarie 2024, seara, bărbatul a agresat o femeie de 28 de ani, pe strada Fabricii, atingând-o în zone intime și adresându-i expresii obscene.

La data de 30 iunie, în jurul orei 16:30, a urmărit o altă tânără de 25 de ani până în scara unui bloc, unde a pipăit-o pe picioare.

La data de 1 noiembrie, noaptea, a ademenit o femeie de 70 de ani, persoana anterior sesizată ca plecată voluntar, într-un parc din Cluj-Napoca, unde a agresat-o sexual, profitând de starea de vulnerabilitate și de incapacitatea acesteia de a-și da consimțământul.

Ce au descoperit poliţiştii

La percheziție au fost ridicate mai multe probe, printre care mijloace electronice de stocare a datelor informatice și articole vestimentare pe care acesta le-ar fi utilizat în timpul comiterii faptelor.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru agresiune sexuală, viol și ultraj contra bunelor moravuri. Joi, el urmează să fie prezentat procurorului de supraveghere.

