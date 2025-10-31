Antena Meniu Search
Femeie de 71 de ani, arsă de vie într-un incendiu pornit de ea, în Galaţi. Soțul octogenar, martor la tragedie

Tragedie în județul Galați. O femeie de 71 de ani din satul Nărtești a murit vineri, după ce a fost cuprinsă de flăcările pe care le aprinsese pentru a curăța terenul agricol, potrivit Mediafax. Soțul ei, de 81 de ani, a asistat neputincios la scenă, fără să poată face nimic pentru a-i salva viața.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 17:48
Polițiștii au fost sesizați vineri de către un bărbat că, în satul Nărtești, comuna Gohor, județul Galați, are loc un incendiu de vegetație, în urma căruia o persoană ar fi suferit arsuri. La faţa locului, agenţii l-au identificat pe apelant, un bărbat de 50 de ani din Nărtești, care a declarat că a observat o persoană arsă în urma incendiului izbucnit pe terenul agricol situat între localitățile Gohor și Nărtești.

Autorităţile au mai identificat la locul tragediei un alt bărbat, de 81 de ani, din satul Nărtești. Practic, acesta, împreună cu soția sa, o femeie de 71 de ani, au mers pe câmp să ardă vegetația uscată pentru curățenie. Femeia a aprins vegetația uscată, iar soțul ei și-a continuat activitatea cu tractorul agricol.

La scurt timp, bărbatul și-a observat soția cuprinsă de flăcări, însă viața femeii nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Galați pentru necropsie.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, informează Poliția Galați.

arsa galati camp mort deces incendiu politie
