Femeie de 81 de ani, găsit moară în râul Sebeşel. Poliţiştii încearcă să afle cauza decesului

O femeie în vârstă de 81 de ani, din Săsciori, judeţul Alba, fost găsită decedată în albia râului Sebeșel, după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță IPJ Alba, potrivit Mediafax.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 15:49
Sâmbătă, autoritățile au fost alertate de un bărbat, prin apel la 112 că mama sa, în vârstă de 81 de ani, a plecat de acasă în după-amiaza zilei de vineri și nu a mai revenit.

Polițiștii Postului de Poliție Săsciori, împreună cu membrii familiei, au demarat căutările, în urma cărora femeia a fost găsită fără viață în albia râului, pe raza localității Sebeșel.

Polițiștii nu au constat urme de violență, însă trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, unde se va efectua necropsia pentru a stabili cauzele decesului.

"În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment", încheie IPJ Alba.

batrana rau alba
