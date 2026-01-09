Un caz grav de violență domestică a ajuns în atenția instanței, după ce un bărbat din județul Călărași este acuzat că și-a agresat concubina, provocându-i fracturi costale. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă, judecătorul a decis ca suspectul să fie cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile.

Femeie din Călăraşi, la spital după ce a fost snopită de iubit. Individul, lăsat în libertate de judecători - Shutterstock

Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 5 a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a unui bărbat din judeţul Călăraşi, acuzat că şi-a bătut concubina, căreia i-a produs fracturi costale.

"În data de 28.12.2025, în timp ce se aflau în locuinţa comună din oraşul Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, inculpatul B.C. a lovit-o în mod repetat pe concubina sa cu picioarele în zona coastelor şi la nivelul arcadei, în partea stângă, provocându-i acesteia leziuni traumatice (fracturi costale, respectiv o echimoză şi o excoriaţie la nivelul sprâncenei stângi), a căror vindecare necesită 22 - 24 zile de îngrijiri medicale", a anunţat vineri Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Pe 7 ianuarie, individul a fost dus la Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă, însă un magistrat a respins propunerea procurorilor şi a dispus ca el să fie cercetat în libertate sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie.

Cercetările sunt în continuare efectuate de către Secţia 18 Poliţie din Capitală, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

