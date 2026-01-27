În 2025 am vorbit poate mai mult ca oricând despre cazuri de violenţă împotriva femeilor. De cele mai multe ori, s-au sfârşit tragic. Şi am ajuns să numărăm victimele. Aproape 60 de femei au fost ucise în România, potrivit unui bilanț oficial, deși datele neoficiale indică 66 de victime. În final, am dat şi un nume fenomenului îngrozitor: femicid. 2026 nu a adus încă linişte. O nouă crimă şocantă a avut loc în judeţul Iaşi, acolo unde o femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie de iubitul ei, un bărbat de 45 de ani.

Poliţia a fost sesizată seara trecută, printr-un apel la 112 care anunţa că o femeie a fost agresată violent de concubinul ei.

Echipajele ajunse la faţa locului au găsit victima fără suflare. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viaţa. La scurt timp după comiterea faptei, bărbatul a fost identificat şi reţinut de poliţişti. Acesta a fost dus la audieri iar procurorii au deschis dosar penal pentru omor.

Ordin de restricţie, revocat de patru luni

Ancheta scoate la iveală un detaliu extrem de important. În luna august a anului trecut, instanţa emisese un ordin de protecţie în favoarea femeii, după episoade anterioare de violenţă domestică. Ordinul a fost, însă, revocat în luna septembrie, în urmă cu 4 luni.

De atunci, potrivit poliţiei, nu au mai fost înregistrate sesizări oficiale privind conflicte între cei doi. Cazul readuce în atenţie vulnerabilitatea victimelor violenţei domestice şi este un nou episod de femicid care vine la doar o săptămână după o altă crimă ce a şocat întreaga ţară. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia şi dacă putea fi evitată.

