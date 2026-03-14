Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat

Tot mai mulţi români se trezesc cu alergii, deşi nu au avut niciodată probleme sau simptome. Polenul, praful sau mucegaiul pot declanșa reacții ale sistemului imunitar, iar simptomele seamănă la început cu cele ale unei răceli. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu este decontat de stat.

Strănut, nas înfundat, dureri de cap și uneori febră. Alergiile de primăvară pot fi ușor confundate cu o răceală puternică. Medicii spun că acestea pot apărea la orice vârstă, chiar și la persoane care nu se ştiau până acum cu astfel de probleme.

Chiar dacă nu ne știm cu alergii, nu înseamnă ca suntem complet feriți de o astfel de afecțiune. Medicii recomandă să fim atenți la simptome asemănătoare unei răceli, care nu trec în câteva zile. Atunci e nevoie de consultul unui alergolog care ne poate trimite spre analize specifice.

Testele pentru alergii nu sunt însă decontate de stat, astfel că cine vrea să îşi facă un set complet de analize pentru alergii trebuie să plătească între 800 şi 1500 de lei. Mare parte din alergii sunt însă ereditare.

"Terenul care te predispune la alergii, de cele mai multe ori, se moşteneşte. Când ai în familia ta persoane care suferă de alergii atunci cu mare probabilitate vei deveni alergic", a explicat Adriana Nicolae, medic alergolog.

Specialiștii subliniază importanța prevenției, o metodă de care mulţi nici nu ştiau că există. "Cei care vin pentru tratament au fost în prealabil la un medic, alergolog de principiu, care l-a prescris un tratament pentru că avem o variantă de prevenție care se recomandă a fi începută cu 2-3 luni minim înainte de debutul sezonului alergic", spune medicul farmacist Betrice Speteanu.

Pentru cei care au confirmată o alergie există şi tratament modern, personalizat. "Există imunoterapia alergen specifică, acest tratament minune pentru noi alergologii și care le permite pacienților să nu mai fie în timp alergici, ca să spun așa, adică încercăm să reeducăm sistemul imunitar, să nu mai lupte, să lase inimicul acela inofensiv în pace", a declarat Diana Brișan Igna, medic primar alergolog.

În unele cazuri, alergiile pot agrava afecțiuni precum astmul bronșic, o afecţiune cronica.

Oana Bogdan

