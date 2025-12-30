Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Femeie rănită grav în Capitală, după ce un şofer a intrat cu maşina pe trotuar. Ducea 4 ucraineni la muncă

O femeie de 41 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită pe trotuar de un șofer de 21 de ani, care transporta patru ucraineni la muncă. Incidentul s-a petrecut marți dimineață pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Capitală. Șoferul spune că i s-a făcut rău la volan. Testele pentru alcool și droguri au ieșit negative.

de Redactia Observator

la 30.12.2025 , 11:47

"La data de 30.12.2025, în jurul orei 08:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Din primele informații, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Dimitrie Pompeiu, dinspre Str. Gara Herăstrău către Șos Petricani, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 41 de ani", se arată în comunicatul poliţiştilor.

Victima s-a ales cu mai multe coaste rupte şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferul ducea patru ucraineni la muncă în momentul în care, spune el, i s-a făcut rău şi a pierdut controlul volanului.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident pompeiu sofer trotuar
Înapoi la Homepage
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Comentarii


Întrebarea zilei
SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion?
Observator » Evenimente » Femeie rănită grav în Capitală, după ce un şofer a intrat cu maşina pe trotuar. Ducea 4 ucraineni la muncă