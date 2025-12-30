O femeie de 41 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită pe trotuar de un șofer de 21 de ani, care transporta patru ucraineni la muncă. Incidentul s-a petrecut marți dimineață pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Capitală. Șoferul spune că i s-a făcut rău la volan. Testele pentru alcool și droguri au ieșit negative.

"La data de 30.12.2025, în jurul orei 08:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Din primele informații, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Dimitrie Pompeiu, dinspre Str. Gara Herăstrău către Șos Petricani, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 41 de ani", se arată în comunicatul poliţiştilor.

Victima s-a ales cu mai multe coaste rupte şi a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferul ducea patru ucraineni la muncă în momentul în care, spune el, i s-a făcut rău şi a pierdut controlul volanului.

Tânărul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

