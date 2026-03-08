Flori, parfumuri, prăjituri și ieșiri în oraș. De Ziua Femeii, doamnele și domnișoarele au fost răsfățate. Florăriile au pregătit cele mai frumoase buchete, cofetăriile și restaurantele au fost pline, iar în multe localuri au fost brunch-uri speciale, concerte și petreceri care vor ţine până târziu în noapte.

Petrecerile de Ziua Femeii au început încă de aseară pe ringul de dans în cluburi. Mii de oameni s-au distrat la Bucureşti la un festival de muzică retro.

Alexia: Este o atmosferă excelentă.

Reporter: Cu cine aţi venit?

Alexia: Cu mama mea şi cu cea mai bună prietenă.

Pe zi a început agitaţia la florării.

"Aici avem un buchet din ranunculus şi bujori. Este unul dintre cele mai cerute, să spun. E unul diafan, în culori pudrate, preferate de doamne.", spune o florăreasă.

"Preţul pe un buchet variază între 350-400 de lei. Au fost livrate în jur de 70 de comenzi. Mai avem pe rol mai multe şi urmează să fie livrate. Prelungim programul până la ora 22.", explică Evelin Rânceanu, manager florărie.

Cafenelele şi cofetăriile au fost pline cu sărbătorite invitate în oraş.

"Atmosfera e una de sărbătoare, a venit primăvara, lumea se bucură, noi de asemenea.", spune o femeie.

"Am ieşit la plimbare. Ceva dulce, o plimbare. E soare, e frumoas afară.", adaugă o altă femeie.

"Cele mai vândute prăjituri sunt o mie de foi, amandine, cremşnit şi doboş. Avem multe torturi pe comandă.", menţionează Andreea Druţă, manager cofetărie.

Reporter: Astăzi, de 8 martie, ce mesaj ai pentru mama?

Fetiţă: Că o iubesc.

La prânz şi la cină, puţine terase şi restaurante mai aveau locuri libere.

Domn: Am ieşit special să le sărbătorim pe doamnele din familia noastră.

Reporter: Cu mâncare tradiţională şi cu fast-food?

Domn: Da. Fast-food tradiţional, e fusion.

Cine a vrut răsfăţ pur, a lansat invitaţii la brunch în restaurante cu pretenţii.

"Doamnele să se simtă bine. Şi să simtă că sunt sărbătorite. Avem live cooking show, bufet, muzică live, entertainment.", spune Cristina Huzum, director general adjunct hotel.

"Sushi, am făcut şi de curcan, şi de porc. Peşte proaspăt, mai finuţ pentru doamne, mai mult salată. Mult dulce, dulciuri din capăt până aici. 4 metri de desert.", adaugă Ashlie Dias, executive chef hotel.

"Ne place foarte mult. O atmosferă minunată.", adaugă o doamnă.

"Mi-a făcut o surpriză soţul meu. A zis că merit ceva special şi m-a adus aici.", adaugă o altă doamnă.

Petrecerile continuă şi în seara aceasta. Multe localuri au organizat evenimente speciale de 8 Martie.

