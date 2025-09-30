După ce toată vara a fost plin de turiști și animat de copii, litoralul românesc este acum plin de meduze moarte. Fenomenul este unul normal, dar neplăcut pentru cei care își doresc să se mai plimbe pe malul mării, chiar dacă vremea nu mai este de plajă. Localnicii spun că nu au văzut niciodată atât de multe ca în acest an, însă specialiștii vin cu o explicație.

Așa arată acum litoralul românesc, din stațiunea Saturn și până în apropiere de Cazinoul din Constanța, adică pe o distanță de zeci de kilometri. Dacă la începutul lunii aveam invazie de meduze în larg și în port, acum mare parte din ele au ajuns moarte pe mal.

Vântul puternic de ieri a adus la mal un covor de meduze. Sunt mai multe ca niciodată. Oamenii care se plimbă pe plajă spun că nu au văzut un astfel de peisaj vreodată. Mirosul nu deranjează, însă experții spun că ar fi mai bine să nu le atingeți.

"Au mai fost, dar nu atât de multe. Ca anul ăsta chiar n-am văzut. Destul de neplăcut", spune un pescar.

Articolul continuă după reclamă

Mii de meduze moarte pe zeci de kilometri de țărm

Meduzele albastre care au împânzit litoralul fac parte din specia Rhizostoma Pulmo, care atinge dimensiuni chiar și 50 de centimetri, iar apariția lor pe mal la finalul sezonului este firească.

"Sunt meduze de apă caldă ce sunt aruncate de brizanți, în sfârșitul de sezon, adică atunci când apa se răcește pe mal. Își termină ciclul biologic ce durează doar un an", a declarat Adrian Bîlbă, doctor în științe.

Explicația înmulțirii meduzelor față de alți ani este una simplă și are la bază mai multe argumente științifice. Unul dintre ele ar fi cantitatea mare de zooplancton, un organism marin ce le servește pe post de hrană, rămasă în urma scăderii populației de pești. În plus, și temperaturile ridicate au jucat un rol important.

"Au avut condiții foarte bune, adică ați văzut că a fost foarte cald, ele se reproduc foarte repede la căldură mai mare", a declarat George Harcotă, cercetator INCDM.

Meduzele se vor descompune singure și vor dispărea de pe plaje până la finalul lunii octombrie.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰