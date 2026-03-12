Piața uriașă din China se deschide pentru fermierii români. Ce produse vor ajunge la export

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat că se va semna un Memorandum cu China, iar fermierii români vor avea posibilitatea, în premieră, să exporte produse agroalimentare pentru această piaţă. Au fost semnate contracte pentru export de lactate, carne de pui şi produse acvatice, relatează News.ro.

"Am reuşit în momentul de faţă să avem discuţii bilaterale şi vom semna în China primele exporturi de produse lactate, parte de carne de pui, tratată termic, produse acvatice şi în continuare vom discuta şi vom aborda export de porc şi produse din carne de porc şi bineînţeles punctul nostru foarte exportul de cereale", a anunţat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Florin Barbu: Vom semna un Memorandum cu China

Barbu a precizat că au fost deja semnate contracte.

"Sunt semnate contracte şi, după semnarea memorandumului în China, este pentru prima oară când fermierii români vor exporta produse agroalimentare în China. Îmi doresc foarte mult. Este o piaţă foarte bună", a mai declarat Florin Barbu.

Acesta a precizat că "produsele agroalimentare realizate de către procesatorii români au cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană".

Au fost semnate contracte pentru export de lactate, carne de pui şi produse acvatice

"Lucrul acesta a făcut şi partea chineză să aleagă aceste produse româneşti care vor merge începând de săptămâna viitoare la export pentru China. Este o piaţă foarte importantă pentru producătorii şi fermierii noştri (…) Volume foarte mari. Peste 30% din produsele lactate din România vor merge în piaţa din China. Şi o cifră de ordinul cât miliarde de euro", a mai explicat ministrul.

Ministrul va face în curând o vizită în China.

