Video Festival în memoria lui Ivan Patzaichin, pe lacul Ciuperca din Tulcea. Câştigătorii primesc medalii din lemn

Festivalul Ivan Patzaichin, organizat în memoria marelui canoist, aduce la Tulcea competiții pe apă, un regal de gastronomie locală şi o caravană de vâslit în Delta Dunării. Astăzi, pe lacul Ciuperca din Tulcea, peste 100 de concurenţi s-au întrecut la vâslit în canotci.

de Marko Pavlovici

la 30.08.2025 , 20:24

11 echipe au luat startul în a doua zi a Festivalului Ivan Patzaichin – RowmaniaFEST. Alexandru participă la concurs, împreună cu echipa sa, din 2020 şi în fiecare an a cucerit primul loc. "Trebuie să tragi împreună cu echipa ta. Este cel mai important lucru. Ca să câştigăm, de asta am venit", a declarat Alexandru, concurent. La fel de ambiţios este şi Ionuţ. Încrederea este punctul forte al echipei lui. "E destul de obositor, dar când eşti alături de prietenii tăi poţi să reuşeşti aproape orice", a declarat Andrei Ionuţ, participant.

Festivalul Ivan Patzaichin - Rowmania are ca obiectiv promovarea oraşului Tulcea şi a Deltei Dunării

Ivona, fiica marelui campion Patzaichin, asistă în fiecare an emoţionată la festivalul dedicat tatălui său. Canoist de legendă, Ivan Patzaichin a câştigat 7 medalii de aur şi de argint la Olimpiade. După retragerea din sport, s-a dedicat protejării Deltei Dunării - locul unde s-a născut - și a susţinut turismul şi comunitatea locală. "Cei care au urcat pe podium vor primi şi medalii. Medaliile noastre sunt speciale, sunt din lemn", a declarat Ivona Patzaichin, fiica lui Ivan Patzaichin.

Festivalul în memoria lui Ivan Patzaichin continuă. Până marţi vor avea loc concursuri de vâslit, concerte şi un adevărat festival culinar cu specific local. Festivalul Ivan Patzaichin - Rowmania are ca obiectiv promovarea oraşului Tulcea şi a Deltei Dunării.

