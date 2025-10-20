Toamna și-a arătat farmecul weekendul acesta la Cluj-Napoca. În oraş şi-a făcut loc satul autentic românesc! Mii de oameni au venit să se bucure de "Festivalul Toamnei", un eveniment care a transformat Muzeul Etnografic al Transilvaniei într-o lume rurală, plină de culoare, tradiții și voie bună.

O plimbare cu căruța trasă de cai pe ulițele pietruite, printre casele bătrânești, i-a făcut pe vizitatori să uite preţ de câteva ore de agitație şi haos. Şi exact asta și-au dorit şi organizatorii: ca orășenii să se simtă ca adevărați săteni.

"E ceva deosebit în ideea în care multă lume este închisă în blocuri, fiind şi vreme bună este ceva fenomenal. Îmbinăm utilul cu plăcutul, o gură de aer, soare şi un mic shopping dacă se poate".

"Mi-a plăcut că am mers aşa o tură şi am văzut alte chestii. De exemplu eu am văzut un mic munte de fân şi am văzut aici numai cubuleţe din alea de fân", spun oamenii.

Părinţii au avut ocazia să le arate celor mici cum arăta copilăria lor, pe vremea când cele mai frumoase jocuri aveau loc în curtea casei, iar telefoanele aveau fir.

"Mi se par foarte interesante şi prezintă copiilor viaţa la ţară, văd un pic despre ce e vorba, produsele tradiţionale. Şi inclusiv chestia asta mi se pare destul de simplă, nişte baloţi de paie, şi e o distracţie foparte frumoasă pentru copii".

"Am ales să merg cu calul pentru că mi s-a părut că este sunt frumoşi şi că o să fie că o să fie o experienţă foarte frumoasă", spun oamenii.

Pe lângă activităţi, cei prezenţi au putut inclusiv să vadă cum se muncea înainte, ca pe mese să ajungă produse proaspete şi de sănătoase.

Reporter: De ce caută lumea produsele de bivoliţă?

Ionuţ Rus, crescător de bivoli: Fiindcă este mai puţin ca producţie, dar este mai gras şi nu conţine colesterol. Produsele sunt un pic mai grase ca cele de vacă, capră sau oaie. Trebuie să le dai un pic de atenţie, nu îi loveşti, nu umbli murdar cu ei. Sunt foarte foarte cuminţi şi uşor de crescut, mănâncă orice.

Cei norocoşi n-au plecat acasă cu mâna goală: gospodinele prezente la târg au împărtăşit reţete celebre şi secrete din bucătăria tradiţională.

