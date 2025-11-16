Un accident grav petrecut la ieșirea din Cluj-Napoca s-a soldat cu moartea unui bărbat de 44 de ani și rănirea altor trei persoane, între care un copil de șapte ani. Tragedia s-a produs după ce un șofer de 45 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind frontal o maşină care circula regulamentar. Toți răniții au fost transportați de urgență la spital, iar polițiștii continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale impactului.

Accident înfiorător la Cluj. Un mort și trei răniți, după ce o mașină a derapat pe contrasens

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj au anunţat că, duminică, în jurul orei 11.00, s-a produs un accident rutier la ieşirea din municipiul Cluj-Napoca.

"Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 45 de ani, din judeţul Alba, aflat la volanul unui autovehicul ce se deplasa dinspre Feleacu înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un autovehicul care circula din sensul opus de mers, la volanul căruia se afla o femeie de 38 de ani, din judeţul Dolj. Accidentul s-a soldat cu decesul unui bărbat de 44 de ani, pasager în autovehiculul condus de bărbatul de 45 de ani", au afirmat reprezentanţii IPJ Cluj.

Ei au menţionat că în accident au mai fost răniţi femeia de 38 de ani, un copil de şapte ani pasager în autoturism, dar şi bărbatul de 45 de ani. Victimele au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au mai stabilit că cei doi şoferi nu consumaseră băuturi alcoolice.

Cercetările sunt continuate pentru a se stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰