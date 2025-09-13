Centrul Capitalei a devenit o expoziţie îmbătătoare de arome şi culori îmbietoare, cu degustare. Peste 40 de crame din Republica Moldova ademenesc bucureştenii cu licori premiate: de la spumant la coniacul care mai este numit peste Prut divin.

Festivalul Vinului Moldovenesc, organizat pe bulevardul Kisellef, oferă un tur al gusturilor prin cele mai renumite crame. La Târgul de Vinuri moldoveneşti găsim produse pentru toate buzunarele. De exemplu, dacă vorbim despre această sticlă de vin spumant exclusivistă, vom afla că este aproape unică în lume. Este făcută din struguri îngheţaţi şi costă 226 de lei o sticlă de 375 de mililitri.

Unu din cinci litri de vin importat a venit anul trecut din Republica Moldova

O degustare de 10 vinuri moldoveneşti costă 90 de lei, iar preferinţele încep să curgă. "Vinurile din Republica Moldova au specificul, gustul, buchetul şi aroma lor, dacă vorbim de ceea ce avem noi aici, este de exemplu secret blend, este un vin produs din struguri supra-copţi. Sunt mai corpolente, pentru că solul face diferenţa", a declarat Adrian Pascaru, producător de vinuri.

"Acestea sunt nişte seturi care conţin divinuri din mai multe categorii. Esenţele tari se ţin în sticluţe mici. Sunt la 100 de lei, dar ele sunt foarte vechi. Avem cognacuri cu vechime aici", a declarat Emilia Sima, reprezentant cramă. "Suntem deja la a 5a ediţie de Festivalul Vinului. Putem zice că pentru două zile bulevardul Kiseleff transformă Bucureştiul în capitala europeană a vinului. Cramele se străduiesc să prezinte noutăţi, să prezinte vinuri de calitate", a declarat Ştefan Iamandi, director Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.

Unu din cinci litri de vin importat a venit anul trecut din Republica Moldova: în total, peste 10 milioane de litri. 68 de crame de peste Prut prezente astăzi pe piaţa noastră sunt semnul că românii încep să guste tot mai mult vinul moldovenesc.

