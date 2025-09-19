Fetiţă de 10 ani, agresată sexual de un bărbat în vârstă de 57 de ani, pe un teren de fotbal din Dolj

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din Dolj a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual o fată de 10 ani. S-a întâmplat pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare. Victima nu îl cunoştea pe agresor.

Poliţiştii au fost sesizați de un bărbat de 52 de ani, din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că fiica sa de 10 ani ar fi fost agresată sexual.

Din cercetări s-a stabilit că în timp ce se afla pe un teren de fotbal din comună, minora ar fi fost acostată de un bărbat de 57 de ani, care s-ar fi apropiat de ea și ar fi atins-o în zonele intime.

"În urma activităților desfășurate de polițiști și în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj", se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

