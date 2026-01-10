O fetiţă de doi ani se află în moarte cerebrală, după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, în urma unei intervenții chirurgicale la Constanţa. Potrivit surselor Observator din anchetă, părinții acuză o succesiune de erori grave în îngrijirea postoperatorie, iar medicii din Capitală nu le-ar mai fi oferit nicio speranță de supraviețuire pentru micuţă.

Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave

O fetiţă de 2 ani a fost adusă la Spitalul Judeţean Constanţa în data de 15 decembrie 2025 cu dureri abdominale. A doua zi, a fost operată. Intervenția a durat puțin peste o oră, iar după operație micuța a fost transferată în secția de Terapie Intensivă.

Agravare rapidă a stării în ATI și lipsa monitorizării

La aproximativ zece minute după ce a ajuns pe secţia de ATI, starea copilului s-a agravat rapid. Potrivit surselor Observator din anchetă, buzele Anei Maria erau deja ușor vinete la transfer, iar în scurt timp culoarea pielii s-a schimbat vizibil.

Monitorizarea nu era funcțională imediat după sosirea în salon, pulsometrul nefiind conectat. O asistentă a intrat, a tras copilul de mână și i-a spus "bună dimineața", fără să primească vreun răspuns, apoi a plecat.

Ulterior, o infirmieră a venit să conecteze aparatul. Întrebată de părinte de ce copilul este învinețit și nu respiră, aceasta a răspuns că trebuie întrebat medicul, după care a părăsit salonul

Intervenția medicului anestezist și operaţie de urgență

La scurt timp, la copil a ajuns medicul anestezist. Acesta a constatat gravitatea situației, a reproșat personalului lipsa de reacție și a decis transferul imediat în sala de operație.

Investigațiile făcute ulterior nu au arătat inițial probleme la nivelul creierului. Copilul era însă sedat și nu respira singur.

Pe 17 decembrie, micuța a dat semne slabe că își revine, dar depindea în continuare de aparate pentru respirație. La scurt timp după o modificare a ventilației, starea ei s-a înrăutățit brusc. Fața și pieptul s-au umflat, iar medicii au fost nevoiți să intervină din nou.

Copilul a fost dus în sala de operație, unde i-au fost montate tuburi la nivelul plămânilor pentru a elimina aerul acumulat. Ziua următoare, un CT toracic a evidențiat o mică fisură pulmonară, considerată cauza pneumotoraxului.

Transfer la București și suspiciune de moarte cerebrală

Având în vedere gravitatea stării, familia a decis transferul copilului la Spitalul Grigore Alexandrescu București, pentru evaluare și tratament de specialitate. De la momentul internării, pacienta a fost evaluată ca fiind într-o stare critică, iar părinților li s-a transmis că nu există șanse de supraviețuire.

În ziua sosirii, copilului i-au fost efectuate multiple investigații medicale. La data de 29 decembrie 2025, un nou CT cerebral a ridicat suspiciunea de moarte cerebrală.

Părinții acuză modul în care copilul a fost monitorizat și tratat imediat după intervenția chirurgicală. Potrivit surselor, medicii le-ar fi spus că șansele ca micuța pacientă să își revină sunt zero.

