Caz cutremurător într-o comună din Iași. O fetiță de 3 ani s-a stins în timp ce se juca în fața casei, după ce a căzut și s-a izbit cu capul de trotuar.

Fetiță de 3 ani, moartă în fața casei din Iași. Se juca cu frații ei când a căzut și a dat cu capul de trotuar - Shutterstock / poză ilustrativă

O familie din satul Cilibiu trăiește o dramă de neimaginat, după ce fetița lor de doar trei ani și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut chiar în fața casei. În timp ce se juca alături de frații ei, micuța s-a împiedicat și a căzut, lovindu-se puternic la cap de trotuarul din beton, potrivit BZI.ro.

A murit în fața casei, în timp ce se juca

Martorii au alertat imediat autoritățile, iar la fața locului a ajuns rapid o ambulanță cu medic. Din păcate, micuța a fost găsită în stop cardio-respirator. Deși echipajul a încercat minute în șir să o resusciteze, viața ei nu a mai putut fi salvată, iar decesul a fost constatat pe loc.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a clarifica împrejurările tragediei, polițiștii și specialiștii de la Institutul de Medicină Legală au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cauza morții.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰