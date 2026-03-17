Fetiță de 3 ani, lovită de o maşină care dădea cu spatele în Vrancea. Copila a ajuns la spital

O fetiță de doar 3 ani a fost rănită după ce a fost lovită de o mașină care mergea cu spatele, în județul Vrancea. Copila se afla pe marginea drumului în momentul impactului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

"Astăzi, 17 martie a.c., în jurul orei 13:01, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Vânători. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un bărbat de 51 de ani, din municipiul Focşani, în timp ce efectua manevra cu spatele, ar fi acroşat o minoră de 3 ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, fiind însoţită", a transmis, marţi, IPJ Vrancea.

Sursa citată a precizat că minora a fost rănită uşor şi a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

