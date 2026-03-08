În Vrancea, o fetiţă de 6 ani a fost la un pas să îşi piardă viaţa după o greşeală uriaşă a părinţilor ei. Au parcat maşina fără să tragă frâna de mână. Autoturismul a rupt un gard care s-a prăbuşit peste copil.

Fetița de șase ani este acum internată la secția de pediatrie chirurgică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență din Galați. Aceasta primește îngrijiri medicale de specialitate, iar medicii spun că, din fericire, este în afara oricărui pericol.

Copila a ajuns la spital cu lovituri grave în zona capului, a mâinilor și a picioarelor, după ce un zid s-ar fi prăbușit peste ea.

Ieri, părinții ei ar fi lăsat mașina pornită, nu au acționat, practic, frâna de mână, iar autoturismul ar fi alunecat și s-ar fi lovit de gard, care a ajuns să cadă peste fetiță.

Articolul continuă după reclamă

Părinții au mers direct la spital cu cea mică, având în vedere că Spitalul Orășenesc din Panciu este în apropiere. Din cauza loviturilor grave, medicii de aici, din Panciu, au decis să transfere pe cea mică la spitalul din Focșani, iar de acolo aceasta a fost dusă la spitalul din Galați.

Polițiștii au fost și ei sesizați pentru a face verificări și au deschis și un dosar penal pentru vătămare corporală.

Denisa Dicu

