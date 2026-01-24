Nicuşor Dan, huiduit la Focşani de Ziua Unirii Principatelor: "Este un drept pe care l-ați câștigat"

Prezent la ceremoniile de la Focşani cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, preşedintele Nicuşor Dan a fost primit atât cu aplauze, cât şi cu huiduieli de public. Şeful statului i-a îndemnat pe cei care îl huiduie să se uite la cei în care îşi pun speranţele şi să gândească nu doar primul pas, ci şi următorul.

"La mulţi ani Focşani, la mulţi ani România", le-a spus Nicuşor Dan celor prezenţi la manifestările organizate în oraş de Ziua Unirii, el fiind huiduit, dar şi aplaudat de oamenii veniţi să asiste la eveniment. Din public s-au auzit scandări precum "Uniţi, cu toţi, să scăpăm de hoţi” şi „Ieşi afară, javră ordinară".

"La mulți ani, dragi focșăneni, care huiduiți autoritățile publice. Este un drept pe care l-ați câștigat, este un drept pentru care niște oameni au murit, pentru care orice cetățean din Țara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică", a fost răspunsul lui Nicuşor Dan în faţa huiduielilor şi scandărilor publicului.

"Acest drept vine însă și cu o responsabilitate. Responsabilitatea este să vă uitați cine sunt oamenii în care vă puneți speranțele. Nu gândiți numai pasul 1, gândiți și pasul 2. Aveți o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voștri, aveți o responsabilitate pentru România întreagă", a adăugat şeful statului.

Nicuşor Dan, discurs cu aplauze şi huiduieli la Focşani

"Trăim nişte momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideţi să ne bucurăm puţin. Cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze şi să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, aşa o sărbătoare, cum este 24 ianuarie, este un moment de reflecţie, de bucurie şi de mândrie că nişte oameni au fost în stare să scrie istorie în partea asta de pământ", a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele României a reamintit că, în urmă cu 167 de ani, pe 24 ianuarie "nişte oameni au fost determinaţi să ducă la realizarea unui ideal pe care şi l-au propus cu mult timp înainte".

"O clasă politică aşa cum era ea la momentul acela a reuşit, în condiţii cumva similare cu cele pe care le trăim aici, să facă istorie. Asta ne duce cu gândul şi la întrebarea ce este patriotismul. Pentru că patriotism înseamnă să fii mândru de ce eşti tu, dar patriotism înseamnă nu să te baţi pumnul în piept şi să spui că eşti buricul pământului, ci înseamnă să acţionezi pentru ca potenţialul pe care comunitatea ta îl are, acel potenţial să fie realizat. Patriotism mai înseamnă asumare, să ştii ce eşti tu, cu bune şi rele, şi să reuşeşti să corectezi în loc să dai vina tot timpul pe celălalt", a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

