Şirul accidentelor aviatice continuă! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea unei unităţi militare din Iaşi, la puţin timp după decolare. Pilotul a reuşit să evite la limită căderea peste un depozit de muniţie. La manşă era chiar proprietarul aeronavei şi avea alături un prieten. Cei doi au supravieţuit, dar pilotul este în stare gravă. Primele date din anchetă arată că motorul avionului s-a oprit brusc.

"Avion prăbuşit cam de la 150 de metri şi cu explozie în momentul aterizării la sol", a declarat Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD Iaşi.

Doar un miracol a făcut ca pilotul de 53 de ani şi copilotul în vârstă de 52 să scape cu viaţă după ce avionul de agrement în care se aflau s-a prăbuşit în curtea unei unităţi militare. Aeronava decolase de doar câteva minute, s-a menţinut în aer mai puţin de un kilometru, iar apoi a pierdut din altitudine.

Au supravieţuit ca prin miracol

"Avionul a căzut într-o zonă împădurită, în urma impactului producându-se un incendiu asupra căruia au acţionat pompierii, care au fost sprijiniţi de militarii unităţii", a declarat Raluca Rotilă, ofițer de informare și relații publice din cadrul Brigăzii 15 Mecanizată "Podu Înalt".

Avionul de mici dimensiuni, model Ikarus, a decolat de pe aeroportul Iaşi. Bărbatul de la manşă a reuşit să evite aterizarea peste un depozit de muniţie. Însă l-a costat scump.

"Pilotul cu experienţă, bărbatul de 53 de ani, este în stare critică având arsuri pe aproximativ 50% din suprafaţa corporală", mai spune Diana Cimpoeşu, medic șef UPU-SMURD Iaşi.

Pilotul Marian Jan Chiriță este arhitect şi consilier local la Primăria Iaşi. Incendiul i-ar fi provocat arsuri grave la nivelul membrelor inferioare, iar medicii iau în calcul amputarea.

"Era un pilot cu foarte multe ore (n.r de zbor) la activ, avea un avion personal, era foarte recunoscut. Un tip precaut. În momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicaţiile", a declarat Marius Ostaficiuc, prietenul pilotului.

Copilotul, Marian Cojocaru, lucrează în cadul IPJ Iaşi. Acesta se află într-o stare stabilă şi nu are arsuri.

"Este cu contuzie toraco-abdominală, este conştient, cooperarant. Nu s-au identificat clinic fracturi", a declarat Diana Cimpoeşu, medic șef UPU-SMURD Iaşi.

O anchetă va stabili cum s-a produs accidentul. Şase oameni au murit vara aceasta în doar trei săptămâni, după un şir de patru tragedii aviatice, în care au fost implicate avioane de mici dimensiuni.

