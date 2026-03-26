O depăşire făcută în curbă, pe linia continuă şi o viteză care nu a lăsat loc de reacţie. Două maşini s-au izbit frontal, iar una a luat foc. Este "scenariul" sumbru care a luat 4 vieţi şi a rănit trei oameni în judeţul Neamţ. Printre ei este un bebeluş de numai 5 luni care a rămas orfan de ambii părinţi şi va fi adus la un spital din Capitală. Este cel mai grav accident din Neamţ din ultimii ani. Şoferul vinovat ar fi trebuit să-şi serbeze ziua astăzi, în timp ce tânărul care se afla în cealaltă maşină a murit chiar de ziua lui.

Sunt momente surprinse la scurt timp după accident. Cu lanternele aprinse, salvatorii caută printre mormanele de fiare şi încearcă să descarcereze victimele.

Accidentul a avut loc în jurul orei 19.00 pe drumul care leagă Piatra Neamţ de Vaslui. Un şofer în vârstă de 38 de ani ar fi făcut o depăşire interzisă, într-o curbă, pe linia continuă. A intrat într-o maşină care venea din sens opus pe care a rupt-o în două. Motorul a fost aruncat la câţiva metri distanţă. Autoturismul condus de şoferul de 38 de ani s-a răsturnat şi a luat foc.

Filmul accidentului cu 4 morţi din Neamţ

"A fost activat planul roşu de intervenţie la nivelul judeţului Neamţ. În urma impactului, şase persoane au rămas încarcerate. Unul dintre autoturisme a luat foc, iar celălalt s-a răsturnat în afara părţii carosabile", a declarat Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamţ.

Patru destine s-au frânt în acelaşi loc. Ambii şoferi, sărbătoriţi la doar o zi distanţă au pierit. Cel care a făcut depăşirea periculoasă era născut astăzi. Celălalt, a împlinit chiar ieri 20 de ani şi s-a stins de ziua lui. Un bebeluş de 5 luni a rămas fără mamă şi tată. Este vorba despre copilul şoferului de 38 de ani care era în maşină şi cu soţia lui. Şi ea a murit în urma impactului.

"Având în vedere amploarea evenimentului şi numărul mare de victime, au fost suplimentate forţele şi mijloacele de intervenţie", a declarat Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamţ.

Bebeluşul de 5 luni va primi îngrijiri medicale în Capitală. "Bebelușul urmeaza sa fie transferat la Grigore Alexandrescu, are si arsuri. Era intubat, cu arsuri de gradul 1, 2, 3, pe 25-30 la sută din suprafaţa corporală. S-a discutat la Spitalul "Grigore Alexandrescu" pe Secţia de Mari Arşi să fie primit, dar pentru că era foarte târziu, elicopterul nu zboară noaptea, urmând ca astăzi să-l preia cu elicopterul şi să-l ducă la Grigore Alexandrescu", a declarat Maria Andrici - manager Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Şofer profesionist

Bărbatul de 38 de ani era şofer profesionist şi urma să plece curând, înapoi în Belgia unde muncea. Venise în ţară cu maşina pe care a condus-o aseară, pentru a-i face revizia. Singura care a reuşit să iasă din maşina care a luat şi foc a fost o femeie în vârstă de 68 de ani. În urma impactului a fost rănită şi o adolescentă de 17 ani care a fost transportată la spitalul din Roman.

"Este cel mai grav accident din ultimii trei ani de pe raza judeţului Neamţ. Solicităm conductorilor auto să respecte regulile de circulaţie privind deplasarea pe drumurile publice, atât cele privind efectuarea manevrelor de depăşire, cât şi respectarea vitezelor de deplasare", a declarat Dănuț Ursărescu, Serviciul Rutier Neamţ.

Poliţiştii vor încerca să afle care a fost exact dinamica accidentului. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

