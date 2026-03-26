Patru persoane au murit și alte trei au fost rănite în unul dintre cele mai grave accidente din județul Neamț din ultimii ani. Printre victime se numără și un bebeluș de numai 5 luni, rămas acum orfan de ambii părinți. A fost salvat de trupul mamei. Planul roșu a fost activat după ce un bărbat de 38 de ani a făcut o depășire interzisă și a izbit frontal o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Ca o ironie a sorții, șoferul vinovat, mort și el, trebuia să-și celebreze ziua de naștere astăzi.

Tragedia a avut loc aseară, în jurul orei 19. Șoferul, în vârstă de 38 de ani, a intrat în depășire pe o porțiune de drum, care leagă Piatra Neamț de Vaslui. Manevra acolo este, însă, interzisă. Accidentul devastator a fost inevitabil.

"A fost activat planul roşu de intervenţie la nivelul judeţului Neamţ. În urma impactului, şase persoane au rămas încarcerate. Unul dintre autoturisme a luat foc, iar celălalt s-a răsturnat în afara părţii carosabile", a declarat Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamţ.

A murit nevinovat la 20 de ani

Articolul continuă după reclamă

Cei doi şoferi și două femei au murit pe loc în urma impactului extrem de violent, care a făcut bucăți ambele autoturisme. Ca o coincidenţă stranie, bărbatul care a provocat nenorocirea urma să împlinească astăzi 39 de ani. Celălalt, un tânăr de numai 20 de ani îşi serbase ieri ziua de naştere.

"Având în vedere amploarea evenimentului şi numărul mare de victime, au fost suplimentate forţele şi mijloacele de intervenţie cu personal şi tehnică de intervenţie", a declarat Irina Popa, purtător de cuvânt ISU Neamţ.

Alte trei persoane, printre care şi un bebeluş de 5 luni, dar şi o adolescentă de 17 ani au fost rănite şi transportate la spital. Pentru copil, medicii au decis transferul la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitală.

"Este cel mai grav accident din ultimiii trei ani de pe raza judeţului Neamţ. Solicităm conductorilor auto să respecte regulile de circulaţie privind deplasarea pe drumurile publice, atât cele privind efectuarea manevrelor de depăşire, cât şi respectarea vitezelor de deplasare", a declarat Dănuț Ursărescu, Serviciul Rutier Neamţ.

Rănită în accident a fost şi o femeie de 68 de ani, singura victimă care a reuşit să iasă singură din maşină, înainte ca salvatorii să ajungă la locul impactului.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰