Un grav accident rutier s-a produs, în această după-amiază, pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, soldat cu moartea unui bărbat și rănirea altuia.

În eveniment au fost implicate două autoturisme. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești, Detașamentului Giurgiu și Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei echipaje SAJ din Teleorman și Giurgiu.

Șoferii celor două autoturisme au fost găsiți blocați în interior, unul dintre aceștia fiind în stop cardio-respirator. Primul echipaj SAJ ajuns la caz a început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, bărbatul în vârstă de aproximativ 57 de ani fiind declarat decedat.

Concomitent, pompierii au acționat pentru extragerea în siguranță a celui de-al doilea conducător auto. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la un spital din Capitală.

De asemenea, la fața locului a fost monitorizată și o pasageră, care a refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar Poliția a preluat cazul pentru cercetări și stabilirea cauzelor accidentului.

