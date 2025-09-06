Accident grav pe Drumul European 85. Patru copii şi 3 adulţi au ajuns la spital după o ciocnire în lanţ a 4 maşini, aproape de Urziceni. Unul dintre micuţi a fost preluat inconştient de salvatori cu un elicopter şi adus în Capitală.

Carambolul a avut loc între localităţile Moviliţia şi Coşereni, la 10 kilometri de Urziceni. Două dintre cele 4 maşini au fost aruncate în afara şoselei, pe câmp.

Poliţiştii spun că accidentul a afost provocat de un şofer mult prea grăbit care a încercat să depăşească o maşină aflată în faţa lui. Drumul E85 are o bandă şi jumătate pe sens. În momentul în care şoferul a încercat depăşirea, l-a acroşat pe şoferul din faţa lui şi l-a aruncat pe contrasens. Acesta la rândul lui a ricoşat în maşinile care circulau regulamentar.

Martor: "Am oprit că a fost blocat aici"

Reporter: "Ce a fost aici?"

Martor: "Mare accident"

Salvatorii au activat imediat planul roşu de intervenţie, iar desfăşurarea de forţe a fost una impresionantă.

"La faţa locului au fost alocate două ambulanţe tip SMURD, 5 ambulanţe ale SAJ Ialomiţa, un echipaj de Terapie Intensivă mobil, o descarcerare uşoară, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple", a transmis Alexandru Ion de la ISU Ialomiţa.

11 persoane au fost implicate în acest accident: 6 adulţi şi 5 minori. 4 dintre copii au fost transportaţi la spital, unul dintru ei intubat, preluat cu elicopterul SMURD. Alţi 3 adulţi au ajuns la spital conştienţi, dar cu răni grave.

Copilul preluat de elicopter a ajuns la un spital din Capitală, însă prognosticul este rezervat.

În timp ce drumarii eliberau şoseaua, un alt şofer a ajuns în şanţ.

Poliţist: "A vrut să iasă după câmp, s-a băgat să ocolească aici"

Reporter: "Şi a făcut şi el accident"

Poliţist: "Da".

Impactul a avut loc în dreptul unei troiţe ridicate în memoria victimelor unui alt accident rutier, petrecut în acelaşi loc.

