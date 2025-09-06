Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Filmul accidentului în lanţ din Ialomiţa soldat cu 7 răniţi. Patru copii au ajuns la spital

Accident grav pe Drumul European 85. Patru copii şi 3 adulţi au ajuns la spital după o ciocnire în lanţ a 4 maşini, aproape de Urziceni. Unul dintre micuţi a fost preluat inconştient de salvatori cu un elicopter şi adus în Capitală.

de Cristi Popovici

la 06.09.2025 , 19:37

Carambolul a avut loc între localităţile Moviliţia şi Coşereni, la 10 kilometri de Urziceni. Două dintre cele 4 maşini au fost aruncate în afara şoselei, pe câmp.

Poliţiştii spun că accidentul a afost provocat de un şofer mult prea grăbit care a încercat să depăşească o maşină aflată în faţa lui. Drumul E85 are o bandă şi jumătate pe sens. În momentul în care şoferul a încercat depăşirea, l-a acroşat pe şoferul din faţa lui şi l-a aruncat pe contrasens. Acesta la rândul lui a ricoşat în maşinile care circulau regulamentar.

Martor: "Am oprit că a fost blocat aici"

Articolul continuă după reclamă

Reporter"Ce a fost aici?"

Martor: "Mare accident" 

Salvatorii au activat imediat planul roşu de intervenţie, iar desfăşurarea de forţe a fost una impresionantă.

"La faţa locului au fost alocate două ambulanţe tip SMURD, 5 ambulanţe ale SAJ Ialomiţa, un echipaj de Terapie Intensivă mobil, o descarcerare uşoară, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple", a transmis Alexandru Ion de la ISU Ialomiţa

11 persoane au fost implicate în acest accident: 6 adulţi şi 5 minori. 4 dintre copii au fost transportaţi la spital, unul dintru ei intubat, preluat cu elicopterul SMURD. Alţi 3 adulţi au ajuns la spital conştienţi, dar cu răni grave. 

Copilul preluat de elicopter a ajuns la un spital din Capitală, însă prognosticul este rezervat. 

În timp ce drumarii eliberau şoseaua, un alt şofer a ajuns în şanţ.

Poliţist: "A vrut să iasă după câmp, s-a băgat să ocolească aici"

Reporter"Şi a făcut şi el accident"

Poliţist: "Da".

Impactul a avut loc în dreptul unei troiţe ridicate în memoria victimelor unui alt accident rutier, petrecut în acelaşi loc.

Cristi Popovici
Cristi Popovici Like

Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

accident ialomita raniti carambol plan rosu
Înapoi la Homepage
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor?
Observator » Evenimente » Filmul accidentului în lanţ din Ialomiţa soldat cu 7 răniţi. Patru copii au ajuns la spital