Cum a fost sărbătorită cea mai înfricoşătoare zi din an peste hotare. JD Vance a purtat o perucă

Cea mai înfricoşătoare zi din an a fost sărbătorită şi peste hotare. Oameni din toată lumea s-au costumat şi au ieşit la colindat. Mulţi au stat, însă, şi cu ochii pe instagram, acolo unde vedetele au făcut spectacol. Politicienii au uimit şi ei. Vicepreşedintele american JD Vance a purtat o perucă.

Cine a mers cu trenul în Hamburg a avut parte de un spectacol de groază, la propriu! Zeci de persoane costumate în zombi au invadat gara şi au dansat pe melodia "Thriller" a lui Michael Jackson.

"Pur şi simplu uimitor. Am avut atât de multă energie. Toată lumea s-a alăturat. Ne-am distrat de minune. A fost pur şi simplu grozav", a pus unul dintre participanţi.

Vedetele de peste ocean s-au pregătit şi ele temeinic de petrecere. Reţelele de socializare s-au umplut, în ultimele ore, de fotografii în care personalităţile publice au purtat costume care mai de care mai creative şi mai provocatoare.

Julia Fox a stârnit controverse după ce a reinterpretat ţinuta purtată de soţia lui John F. Kennedy în ziua în care a fost asasinat. Paris Hilton a intrat în pielea Madonnei şi a lui Britney Spears, artistele ei favorite. De departe însă, regina a fost Heidi Klum. Supermodelul a întruchipat-o pe Medusa, femeia cu părul din şerpi.

"Halloween fericit tuturor! Nu uitaţi să spuneţi mulţumesc!", le-a transmis Vance americanilor.

Donald Trump în schimb, a luat cina la Mar-a-Lago, alături de Marco Rubio.

Tema politică a fost populară şi în alte cartiere din capitala americană. Un bărbat a pus în faţa casei o scenă care înfăţişa Moartea cu chipul lui Vladimir Putin, în rol de păpuşar al liderilor americani.

Evenimentele de Halloween din Michigan puteau să se termine tragic. În ultimul moment, agenţii FBI au dejucat un atac terorist. Planul fusese discutat pe platformele online. Cinci persoane au fost reţinute.

