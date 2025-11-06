Antena Meniu Search
Video Filmul atacului din Galaţi. Două maşini stropite cu motorină şi geamuri sparte în curtea unei familii

Atac în stil mafiot în Galaţi. Două maşini ale unei familii au fost stropite în zorii zilei cu motorină de un necunoscut. Individul a spart şi geamurile. Un singur autoturism a scăpat, al treilea, pentru că se afla în raza camerei de supraveghere montată în zonă. Poliţiştii au deschis o anchetă, însă păgubiţi bănuiesc că ar fi cineva cunoscut familiei.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 09:19

Camera de supraveghere de la poarta casei nu l-a surprins pe autor, ci doar zgomotul violent produs de atac. Se întâmpla la ora 5 dimineaţa.

"Erau sparte toate geamurile la ele, de jur împrejur... luneta. Turnat motorină pe bord, pe volan, pe scaunele din faţă, pe bancheta din spate", a povestit una dintre persoanele păgubite.

Suspiciuni că autorul ar fi o persoană apropiată

Victimele atacului au şi o ipoteză.

"Probabil că persoana care a făcut acest lucru ştie exact cum au fost camerele îndreptate. Probabil a venit, a testat şi a văzut, sau este o persoană apropiată nouă", a adăugat păgubita.

"Deodată bum, bum. A dat în maşină aici, a fost dincolo. A mea nu s-a ales, măcar să-i atingă ceva. A lui... două. N-am mai lăsat-o, am luat-o şi am dus-o în piaţă", a spus un bărbat.

Patru maşini vizate, dar doar două distruse complet

Autorul sau autorii nu au depăşit poarta locuinţei, semn că ştiau că există o cameră de luat vederi care monitorizează acea zonă şi tot în acea direcţie au plecat.

Ofiţerii de investigaţii criminale au ajuns la faţa locului, unde au ridicat amprente şi au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere instalate de familie.

"În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de distrugere", a declarat Felicia Tudoran, IPJ Galaţi.

Pagubele sunt uriaşe, iar până acum, autorul rămâne necunoscut.

