Operațiune de amploare a poliției din Craiova! Un individ extrem de periculos, care a evadat ieri seară chiar de sub escorta poliţiştilor, a fost prins după ore de căutări intense, cu sute de efective în teren. Bărbatul a fost extrădat de autorităţile italiene după mai multe infracţiuni grave comise în peninsulă. Pentru prinderea lui, autorităţile au solicitat inclusiv ajutorul Italiei.

Bărbatul de 27 de ani a fost adus ieri seară cu o autospecială din judeţul Olt şi urma să fie închis în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

"A evadat de sub escorta poliţiştilor Centrului de Reţinere şi Arestare preventivă în timp ce era coborât din autospecială pentru a fi introdus în centru", a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

600 de polițiști pe urmele fugarului

Individul era considerat extrem de periculos. 600 de efective ale poliţiei au fost mobilizate pentru prinderea lui, iar mai multe filtre au fost organizate în Craiova şi localităţile învecinate. În cele din urmă a fost prins la câteva străzi de locul în care evadase: sediul IPJ Dolj.

"Tânărul evadat a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Cel în cauză se află în custodia polițiștilor, urmând a fi introdus în centrul de centrul de reţinere şi arestare", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Extrădat din Italia pentru fapte violente

Pe numele bărbatului, autoritățile italiene au emis un mandat european de arestare şi se afla în proces de extrădare. Este cercetat pentru tentativă de omor comisă asupra unui carabinier, jaf armat şi alte infracțiuni cu violență, toate fapte petrecute în Peninsulă. Cercetaţi vor fi acum şi poliţiştii care aveau obligaţia să se asigure că bărbatul nu poate evada.

Bărbatul a fost dus în faţa parchetului care a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Are, acum, şi un dosar penal, pentru infracţiunea de evadare.

Nu la fel au decurs căutările în cazul lui Emil Gânj, individul din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa şi a fugit de la locul faptei. Bărbatul a fost adăugat pe lista Europol a celor mai căutați criminali din Europa. Asta, după trei luni în care autorităţile nu au reuşit să-l găsească.

