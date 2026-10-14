O navă a fost lovită de drone la Sulina. Două ținte aeriene, în spațiul aerian al României miercuri seara

O navă a fost lovită de o dronă la Sulina la circa 8-10 mile sud-est de dig, în apele teritoriale ale României. Ambarcațiunea a luat foc din cauza exploziei. Echipajul a fost salvat și se află în siguranță. La fața locului intervine o navă specializată în operațiuni de salvare și intervenție, SAR APOLLO. Miercuri seara, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian al României, după ce au fost detectate de radarele Ministerului Apărării Naționale în largul Mării Negre.

Nava Yara J a raportat prin radiotelefon către Căpitănia Sulina că a fost lovită cu drone. Ultimul semnal a fost în urmă cu 50 de minute. Nava, care navighează sub pavilionul statului Comore, ar fi venit din portul turcesc Yalova și urma să ajungă într-un port de pe Dunăre. Este prima navă lovită de drone în apele teritoriale.

Din primele informații, ar fi fost mai multe drone și mai multe explozii. Cu 20-30 de minute înainte ca nava să fie lovită, o altă dronă ar fi căzut în apropiere.

"Miercuri 14.10.2026, ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava YARA J, sub pavilion INSULELE COMOROS. La ora 20:31, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC. Misiunea este în desfășurare", anunță SAR APOLLO.

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Potrtivit lui Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și reprezentantul ITF în România, echipajul era sirian.

Noi alerte aeriene miercuri seara

Două ținte aeriene au pătruns miercuri seara în spațiul aerian al României, după ce au fost detectate de radarele Ministerului Apărării Naționale în largul Mării Negre.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) transmite că au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole, iar populația din nord-estul județului Tulcea și din estul județului Galați a fost avertizată prin mesaje RO-Alert.

Una dintre ținte a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în apropiere de Reni.

Potrivit MApN, incidentul a avut loc miercuri seara, când sistemele de supraveghere radar au detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din nord-estul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 20.02.

La ora 20.04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, contactul radar cu una dintre acestea a fost pierdut deasupra mării, în timp ce cealaltă a părăsit spațiul aerian al României la ora 20.13, îndreptându-se spre Vâlcove, în Ucraina.

O nouă alertă RO-Alert pentru județul Galați

Ținta a continuat să evolueze către Reni, în Ucraina, pe o traiectorie care putea duce spre municipiul Galați. În acest context, autoritățile au emis un al doilea mesaj RO-Alert, pentru estul județului Galați, la ora 20.33.

Potrivit MApN, ținta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localității Reni, la nord de brațul Chilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 21.14.