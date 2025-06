Individul care încearcă să-şi ascundă privirea este unul dintre cei doi hoţi care au fost la un pas să dea cea mai mare lovitură de la noi din ţară. Au reuşit să fure 16 saci plini de bani din oficiul poştal. 10 milioane de lei este suma totală, destinată plăţii pensiilor.

Sediul Poştei se află în centrul Timişoarei. Spargerea s-a dat în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Hoţii au profitat de faptul că instituţia este închisă peste weekend şi au sperat că vor avea timp suficient pentru a li se pierde urma. Au forţat o intrare laterală a oficiului, iar surse din anchetă susţin că au spart şi încuietoarea casieriei, unde se aflau sacii cu bani. În timpul jafului ar fi pornit şi alarma, însă paznicul nu ar fi găsit nimic în neregulă în clădire şi nici nu a anunţat mai departe.

"Fix în noaptea în care sunt cei mai mulţi bani în Poşta Română cineva a intrat într-o clădire de 18.000 de metri pătraţi şi a ştiut să meargă exact unde trebuie. E o certitudine că au existat informaţii de la o persoană sau de la mai multe persoane care cunosc bine compania", a declarat Valentin Ştefan, director general Poşta Română.

Filmul jafului

Indivizii purtau cagule şi au fost atenţi să nu lase urme. Ar fi înlocuit iala spartă şi au luat hardul pe care erau stocate imaginile camerelor de supraveghere. În jurul orei 3 dimineaţa au ieşit din Poştă. Au încărcat cei 16 saci cu bani într-o dubă cu numere de înmatriculare din Franţa, care aparţin altei maşini. A urmat un traseu de aproape doi kilometri până când hoţii s-au intersectat cu un echipaj de poliţie. Şoferul s-a speriat şi a virat brusc la dreapta, a oprit, s-a dat jos împreună cu un complice şi au luat-o amândoi la fugă.

"S-au îndreptat în direcţii opuse şi am reuşit să prind unul dintre ei somându-l. S-a supus somaţiei. Am rămas surprinşi cum în partea din spate, uşa se deschidea cumva lateral, am văzut niște saci de rafie. Nu puteau să fie banii lor", a povestit Bogdan Chiriac, agent şef.

În dubă au fost găsite diferite unelte şi dispozitive de intrare prin efracţie. Bărbatul prins are 36 de ani şi singurele infracţiuni de până acum sunt la regimul rutier. Nu a vrut să colaboreze cu procurorii. Complicele său, care a fost identificat, ar fi liderul operaţiunii. Are un cazier stufos în care se numără mai multe infracţiuni de furt din societăţi şi locuinţe.

Hoţii ar fi acţionat după un pont

"Există un cerc de suspecţi şi am încredere în colegii mei şi în toate circumstanțele că în cel mai scurt vom clarifica toate aspectele şi că toţi cei care au participat într-un fel sau altul la această speţă vor răspunde în faţa legii", a precizat Alin Petecel, şeful IPJ Timiş.

Poşta Română, care nu a anunţat public jaful după producerea lui, a transmis că a demarat o verificare internă.

"Banii nu au fost puşi în buncăr, într-un seif unde noi depozităm sumele acestea de bani. Asta este cu siguranţă o neglijenţă. Nu s-a respectat protocolul intern", a transmis directorul general al Poştei Române.

Procurorii nu exclud varianta ca la jaf să fi participat actuali sau foşti angajaţi ai oficiului poştal.

