13 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 ianuarie de-a lungul timpului.

Pe 13 ianuarie 2012, nava de croazieră Costa Concordia s-a scufundat pe coasta Italiei - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 13 ianuarie 1776, în timpul Războiului de Independență al Statelor Unite, George Washington intră triumfal în New York, în fruntea trupelor. Pe 13 ianuarie 1906, un incendiu puternic distruge orașul Panama. Pe 13 ianuarie 1915 s-a produs un cutremur în Avezzano, Italia, cutremur soldat cu moartea a circa 29.800 de oameni. Pe 13 ianuarie 1917 s-a produs catastrofa feroviară de la Ciurea, cel mai grav accident feroviar din România. Tragedia s-a soldat cu peste 1.000 de morţi. Pe 13 ianuarie 1918, Guvernul Rusiei Sovietice întrerupe relațiile diplomatice cu România. În legătură cu tezaurul României, sovietul comisarilor poporului al RSFS Ruse declară: "Tezaurul României, aflat în păstrare la Moscova, se declară intangibil pentru oligarhia română. Puterea sovietică își asumă răspunderea de a păstra acest tezaur pe care îl va preda în mâinile poporului român". Pe 13 ianuarie 1937 sunt uciși, de comunistul Valter Roman, în localitatea Majadahonda, aproape de Madrid, în urma războiului civil spaniol, comandanții legionari Ion Moța și Vasile Marin.

Pe 13 ianuarie 1993 încep raiduri aeriene ale aliaților asupra sudului Irakului și a unei uzine de la periferia Bagdadului, care vor dura până la 18 ianuarie 1993. Irakul anunță că atacurile s-au soldat cu 44 de morți. Pe 13 ianuarie 2001, în insula El Salvador a avut loc un cutremur cu magnitudinea 7,6 pe scara Richter şi care s-a soldat cu peste 5.000 de morți. Pe 13 ianuarie 2006 se inaugurează Stația Law-Racoviță, prima stație românească permanentă de cercetare și explorare din Antarctica. Pe 13 ianuarie 2012, nava de croazieră Costa Concordia se scufundă pe coasta Italiei. 32 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 64 au fost rănite. Pe 13 ianuarie 2021, președintele american Donald Trump este pus sub acuzare pentru a doua oară de Camera Reprezentanților, o premieră în istoria SUA. El a fost acuzat de "incitare la insurecție", ca urmare a comentariilor sale la un miting precedent asaltului asupra Capitoliului Statelor Unite.

Nașteri pe 13 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 ianuarie, de la Regele Henric al IV-lea al Franței, născut pe 13 ianuarie 1553, sau mitropolitul român Vasile Suciu, născut pe 13 ianuarie 1873, şi până la actriţele americane Julia Louis-Dreyfus, născută pe 13 ianuarie 1961, sau Penelope Ann Miller, născută pe 13 ianuarie 1964.

Tot într-o zi de 13 ianuarie s-au născut şi actorul american Patrick Dempsey, născut pe 13 ianuarie 1966, ciclistul italian Marco Pantani, născut pe 13 ianuarie 1970, actorul britanic Orlando Bloom, născut pe 13 ianuarie 1977, gimnasta română Floarea Leonida, născută pe 13 ianuarie 1987, sau actorul australian Liam Hemsworth, născut pe 13 ianuarie 1990.

Decese pe 13 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 ianuarie. Dintre acestea amintim pe pictorul flamand Jan Brueghel cel Bătrân, decedat pe 13 ianuarie 1625, justiţiarul american Wyatt Earp, decedat pe 13 ianuarie 1929, scriitorul irlandez James Joyce, decedat pe 13 ianuarie 1941, sau fotbalistul sud-african Phil Masinga, decedat pe 13 ianuarie 2019.

România i-a pierdut într-o zi de 13 ianuarie, printre alţii, pe cântăreţul Marin Teodorescu Zavaidoc, decedat pe 13 ianuarie 1945, actorul Mişu Fotino, decedat pe 13 ianuarie 2014, sau profesorul Mircea Păcurariu, decedat pe 13 ianuarie 2021.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi de obiectivele pe care vi le-aţi pus la început de an? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰