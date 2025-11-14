Caz cumplit: o fetiţă de doar doi ani a murit la dentist! Copila a fost sedată intravenos pentru o intervenţie banală, însă inima a cedat în timpul anesteziei generale. Părinţii reclamă faptul că au aflat după oră de tragedie şi că medicii nu au luat în seamă rezultatele unor analize. O primă concluzie a medicilor legişti arată că fetiţa suferea de o boală cronică. Pe de altă parte, clinica nu avea pentru a face anestezie generală şi cel mai probabil va fi închisă.

Filmul morţii Sarei în clinica de stomatologie, după sedare profundă. Suferea de o boală cronică

Sara avea doar doi ani şi a ajuns la dentist pentru două carii. Medicii ar fi trebuit să i obtureze canalele şi au decis să o facă sub anestezie generală. Părinţii spun că doctorii nu au ţinut cont de analizele copilei.

"Soţia i le-a trimis doctorei (n.r. analizele). I-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita legală. Are mesaje soţia cu doamna doctor pe WhatsApp. (n.r. Medicul) I-a spus că este în regulă, că poate să vină că nu afectează cu nimic acele analize", a declarat tatăl fetiţei decedate.

Stop cardiorespirator la 30 de minute după începerea procedurii

Sara a fost luată din braţele părinţilor de echipa medicală puţin după ora 17:00. Mama spune că fetiţa a intrat în stop cardio-respirator 30 de minute mai târziu. Femeia nu înţelege de ce a fost anunţată abia o oră mai târziu, când s-a sunat şi la 112. În acest timp, medicii din clinică au reuşit să o resusciteze de două ori.

Din nefericire, inima Sarei a cedat.

La intervenție au participat două doctoriţe: un medic anestezist care lucrează şi la Spitalul Militar și un medic stomatolog care lucrează la Spitalul Clinic CF2. Amândouă au fost audiate şi lăsate să plece acasă.

"În urma verificărilor preliminare, Colegiul Medicilor Stomatologi București confirmă că medicii identificați în dosarul clinicii dețin avize de exercitare a profesiei valabile până în anul 2026", se arată într-un comunicat remis de Colegiul Medicilor Stomatologi Bucureşti.

Autopsia arată o patologie cronică preexistentă

Se fac patru anchete după tragedie. La autopsie medicii legişti au descoperit că fetiţa ar fi avut o boală cronică.

"Decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă", a transmis oficial Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Tatăl nu ştie de nicio problemă medicală.

"Nu avea nicio problemă, absolut nicio problemă. Doar i-a ieşit nişte valori la ficat de şase ori mai mari decât trebuie", a spus bărbatul.

Pe de altă parte, inspectorii ministerului au descoperit că lanţul de clinici nu avea autorizaţie de anestezie pentru acest sediu, ci pentru un altul. Şi neregulile nu se opresc aici.

Nereguli grave descoperite în clinică: autorizaţii lipsă şi echipamente esenţiale

Clinica stomatologică cu sedare profundă ar trebui să aibă, pe lângă cabinetul propriu-zis, un salon de supraveghere postanestezică, unde medicul ATI să asiste pacientul după intervenţie. Surse din Ministerul Sănătăţii susţin că nu existau echipamente şi medicaţie necesară, iar parterul sediului nu avea Autorizaţie Sanitară de Funcţionare.

Clinica este deţinută de un medic stomatolog cu peste 25 de ani de experiență care are patru centre în Capitală.

Procedură similară, fără probleme, la un alt sediu al aceleiaşi clinici

Sediul unde a avut loc tragedia, a fost deschis luna trecută. Într-un comunicat, reprezentanții clinicii se declară "profund șocați și devastați de tragicul incident".

"În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior", a menţionat clinica într-un comunicat.

Tot la câteva săptămâni avem un om, un copil, care moare pentru că unii se gândesc doar la profitul clinicii lor.

O tragedie similară a avut loc în Piteşti, în 2020, când un băiat de 4 ani a murit după analgosedare.

