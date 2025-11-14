Surse: Clinica Crystal Dental, unde o fetiţă de 2 ani a murit, nu avea autorizaţie pentru acel sediu

Clinica Crystal Dental din Sectorul 3 al Capitalei, unde o fetiţă a murit joi după ce fusese supusă unei proceduri de sedare profundă, nu avea autorizaţie de funcţionare pentru sediul unde s-a produs fapta, au declarat surse medicale pentru Observator.

Autorităţile care au făcut azi control la clinica de stomatologie Crystal Dental din Sectorul 3 al Capitalei au descoperit că avea autorizaţie de anestezie pentru alt sediu, nu pentru cel unde a fost supusă intervenţiei fetiţa care a decedat joi seară. Potrivit surselor Observator, parterul clădirii unde s-a făcut intervenția NU avea autorizație legală de funcționare pentru activități medicale. Clinica nu respecta ceea ce era prevăzut în documentul oficial care îi permitea legal să funcționeze. Deși făcea analgosedare, în autorizația sanitară nu se menționează respectarea Ordinului Ministerului Sănătății 1500/2009, care reglementează clar condițiile în care poate fi efectuată această procedură.

Cronologia evenimentelor

Părinţii au adus-o pe copila de 2 ani la clinica pentru a-i trata două carii. O procedură care a fost făcută sub sedare intravenoasă. Părinţii au fost miercuri cu fetiţa la analize de sânge, iar rezultatele ar fi indicat valori mărite la ficat. Potrivit surselor Observator, fetiţa ar mai fi avut o intervenție stomatologică anul trecut, cu același gen de anestezie, la aceeași clinică, dar atunci analizele la sânge erau bune.

Procedura medicală a început joi, în jurul orei 17:00. La scurt timp, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Timp de două ore, medicii stomatologi, cât şi cei de pe ambulanţă, au încercat să o resusciteze. De două ori, copilul a fost readus la viaţă, însă, din păcate, a reintrat în stop. Decesul a fost declarat în jurul orei 20:15. Poliţia a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30.

Autopsia făcută la INML arată o patologie cronică preexistentă complexă

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. "Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală 'Mina Minovici', decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă", a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

"La data de 13.11.2025, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră în vârstă de 2 ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenţiei. La faţa locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiaşi seri", a transmis Parchetul.

Iniţial, dosarul a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Vătămări şi Ucideri din Culpă şi vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanţul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore.

Reacţia Crystal Dental Clinic

"Ne exprimăm încă o dată profunda compasiune față de familia îndoliată. Suntem în prezent în cooperare deplină cu autoritățile competente pentru clarificarea tuturor circumstanțelor care au condus la acest eveniment tragic. Dorim să asigurăm publicul că siguranța pacienților a fost și rămâne responsabilitatea noastră primordială. De-a lungul ultimilor 11 ani, echipa noastră a realizat peste 1.700 de proceduri ce implicau sedare, alături de același medic anestezist, fără incidente. Această continuitate și această statistică reflectă angajamentul nostru constant pentru standarde înalte de siguranță și pentru respectarea strictă a protocoalelor medicale. Până la finalizarea anchetei oficiale, ne abținem de la orice speculații sau concluzii. Vom furniza informații suplimentare imediat ce acestea vor putea fi comunicate public, în conformitate cu prevederile legale și cu principiile transparenței(...)În unele situații, pentru tratamentul optim al copiilor foarte mici, anxioși sau cu nevoi speciale, sedarea este recomandată tocmai pentru a permite realizarea actului medical în condiții de siguranță, fără traumă fizică sau emoțională pentru copil. Procedura este realizată exclusiv de medici anesteziști specializați și se folosește în întreaga lume ca metodă standard în cazurile în care cooperarea copilului este imposibilă. Ne reafirmăm angajamentul pentru transparență, profesionalism și siguranță în actul medical. Suntem profund marcați de acest eveniment și rămânem dedicați cooperării cu autoritățile pentru a clarifica fiecare aspect al situației. Gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndoliată, iar întreaga noastră echipă este alături de ei în aceste momente de durere", a transmis clinica pentru Observator.

