Joi seară, o familie din Bucureşti a mers la dentist pentru o procedură simplă şi s-a întors acasă fără fetiţa de doar 2 ani. Sara Ioana a murit pe scaunul dentistului, după ce a fost sedată intravenos pentru două carii. Părinţii acuză medicii că au apelat la această procedură, deşi analizele fetiţei arătau că avea probleme la ficat. Bizar este şi faptul că medicii au aşteptat o oră până să cheme ambulanţa, dar şi mesajul lor de azi în care, după regrete, sunt preocupaţi de igiena orală a copiilor români şi îi îndeamnă pe părinţi să meargă la dentist. Vorbim de o clinică din centrul Capitalei, cunoscută şi recomandată, dar care funcţiona, a descoperit controlul trimis de Ministerul Sănătăţii, improvizat.

Fetiţa de 2 ani moartă la stomatolog, sedată intravenos, deşi procedura e mai sigură de la 8 ani

"Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră şi jumătate a venit ambulanţa, ca să ştiţi. Le-a fost frică şi e normal, îi înţeleg, au încercat ei să o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, dar poate... nu ştiu", a povestit mama Sarei, fetiţa decedată.

O mulţime de întrebări şi niciun răspuns. Această mamă şi-a dus fetiţa de doi ani la o clinică dentară din centrul Capitalei pentru două carii. Trebuia să fie o intervenţie simplă făcută însă sub sedare intravenoasă, la scurt timp lucrurile s-au complicat. Copilul a intrat în stop cardiorespirator. De două ori. Nici ambulanţa chemată după o oră, nici masajul cardiac NU au mai readus-o la viaţă.

Tatăl acuză clinica de neglijenţă

"Au sedat copilul cu nişte analize ieşite rău! Asta este problema noastră mare! Au omorât-o! Soţia i le-a trimis doctorei (n.r. analizele). I-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori peste limitele legale. I-a spus că este în regulă, că poate să vină că nu afectează cu nimic acele analize", a declarat şi tatăl micuţei.

Fetiţa a mai trecut o dată printr-o sedare, acum un an, la aceeaşi clinică, fără nicio problemă. Atunci însă analizele i-au ieşit în regulă. La scurt timp după moartea copilului, clinica stomatologică a încercat să-şi justifice intervenţia riscantă. Şi îi îndeamnă pe părinţi să nu se lase speriaţi de acest caz.

"În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior", se arată în comunicatul transmis de clinica unde s-a petrecut tragedia.

Autopsia indică o patologie preexistentă

Între timp, rezultatele autopsiei arată că fetiţa avea o patologie cronică preexistentă complexă. Potrivit legii, o clinică stomatologică poate face sedare intravenoasă, dacă are avize, medic anestezist şi ceva aparatură. Este considerată însă o metodă riscantă, care de obicei se face în spitale şi în cazuri excepţionale. De aceea, mulţi medici aleg să o facă abia după vârsta de 8 ani. După primele verificări, ministrul Sănătăţii a descoperit că această clinică funcţionează în afara legii şi nici nu are echipamentele necesare.

Reacţia ministrului Sănătăţii

"Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. O clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normativele. Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel. Această clinică va fi închisă", a avertizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

O clinică stomatologică în care se face sedare profundă ar trebui să aibă un salon de supraveghere postanestezică, unde pacienţii să poată fi asistaţi de medicul ATI.

