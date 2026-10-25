Doi bebeluși de doar cinci luni au fost răpiți de lângă mama lor și ținuți, vreme de mai bine de trei săptămâni, într-o mașină abandonată. O poveste care i-a șocat până și pe procurori. Răpitori sunt doi români care, pentru a-i folosi pe micuţi la cerşit, au pus la cale un plan incredibil. S-au dat drept misionari veniți de la Vatican și au convins-o pe mama gemenilor, o femeie din Indonezia, să le încredințeze copiii ca să-i boteze. După săptămâni întregi fără nicio veste despre cei mici, femeia a mers la poliție.

Povestea, demnă de un scenariu de film, începe în Italia, în iulie anul trecut. Indoneziana i-a cunoscut pe cei doi soți care aveau să-i devină angajatori. Zi de zi, i-a ajutat la treburile casnice, atât pe ei, cât și pe fiica lor. Când au aflat că femeia este însărcinată cu gemeni, cei doi au încercat să o convingă să le cedeze copii. Nu au reuşit să o convingă, dar, după venirea pe lume a micuţilor, au păcalit-o pe femeie să îi urmeze în România, chiar dacă asta însemna să treacă fraudulos granița.

"Avem de-a face cu niște indivizi lipsiți de scrupule, hotărâți să facă bani din orice. Au profitat de naivitatea ei. Au profitat de faptul că avea poate școală mai puțină și au manipulat-o", a declarat Dan Antonescu, expert criminalist.

S-au dat drept misionari şi i-au răpit copiii

După alte câteva luni în care femeia le-a făcut menajul, cei doi au mai ticluit un plan. Au sunat-o de pe un alt număr de telefon, s-au dat drept misionari catolici, şi i-au promis că îi vor boteza copiii.

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"Au determinat-o pe victimă să îi scoată pe cei doi nounăscuți în fața locuinței, sub pretextul că aceștia vor fi duși la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă și ea acolo", a declarat Crina Eșanu, Poliția Capitalei.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un individ cu fața acoperită îi ia pe cei doi copii și dispare. Misionarul ascuns e, de fapt, românul nostru.

Timp de 24 de zile, doi bebeluși de numai cinci luni au trăit, ca într-o închisoare, într-o mașină abandonată pe această stradă din Sectorul 5. Înghesuiți în același vehicul, alături de ei, au stat cei doi răpitori dar și fiica lor.

Trei săptămâni, mama gemenilor a încercat fără succes să ia legătura cu așa-zișii misionari. Abia când au sunat-o şi i-au spus că gemenii ei au murit, indoneziana a decis să meargă la poliție.

"Sunt foarte multe variante din păcate în care astfel de copii sunt traficați, fie pentru o adopție ilegală, fie pentru trafic de organe sau pentru ca mai târziu să fie puși la cerșit și să se profite de ei ani și ani de zile", mai spune Dan Antonescu, expert criminalist.

Ancheta poliţiştilor a avansat rapid. Cei cinci au fost găsiți în mașina abandonată pe care o foloseau, de săptămâni bune, drept locuință. Gemenii s-au întors la mama lor și tustrei sunt acum în grija asistenților sociali. Cei doi români au fost condamnați la închisoare. Femeia va petrece patru ani și patru luni în spatele gratiilor, pentru rolul principal pe care l-a avut în poveste, soțul ei a primit o pedeapsă de trei ani și patru luni, pentru că a ajutat-o.