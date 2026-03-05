Antena Meniu Search
Primvară în aer, iarnă în toată regula pe pârtii. La Sinaia se schiază în condiţii excelente, zăpadă este perfectă, iar temperaturile ridicate fac ca tabloul să fie perfect. Şi chiar dacă vacanţa de schi a elevilor s-a încheiat, pârtiile din staţiune sunt pline de iubitori ai sporturilor de iarnă.

Peste 20 de kilometri de pârtie, cu zăpadă în strat chiar și de un metru grosime, aşa arată o zi de primăvară perfectă pentru turiştii care au ales domeniul schiabil din staţiunea Sinaia.

"Zăpada e foarte bună, pârtiile au fost bătute, cel puţin în zona asta, aşa observ", a spus un turist.

"E o zi perfectă pentru schi. Pentru că zăpada e absolut perfectă şi soarele este superb, vremea e bună, temperatura e perfectă, totul e în regulă", a spus o turistă.

La cota 2000, pe domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, stratul de zăpadă are şi un metru grosime. Iar veştile bune nu se opresc aici.

"Se schiază foarte bine. Avem un strat de zăpadă cel puţin în zona de gol alpin de peste un metru în continuare. Temperaturile sunt în continuare negative, mai ales noaptea tocmai de aceea stratul de zăpadă se conservă foarte bine. Asta înseamnă că vom mai avea câteva weekenduri cel puţin cu zăpadă foarte multă", a declarat Maria Floricică, director Transport Urban Sinaia.

Un skipass de o zi costă, pentru adulți, 210 lei, în timpul săptămânii și 230 de lei, în weeend, iar pentru copii 135 de lei în timpul săptămânii și 150 de lei, în weekend.

