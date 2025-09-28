Angajaţii din Finanţe şi-au strigat nemulţumirile în stradă. Peste 100 de persoane au protestat în faţa ministerului, unde au mers şi cu un set de zece revendicări.

Sindicaliştii spun că vor condiţii mai bune de muncă, salarii motivante şi cer digitalizarea ANAF, a Trezoreriei şi a Vămilor. Cerineţele sunt analizate acum de ministrul Alexandru Nazare care a invitat sindicaliştii la discuţii.

"Investind în finanţişti investiţi în viitor" - Este mesajul angajaţilor din structurile ministerului de Finanţe care au protestat, ieri, în faţa sediului acestuia.

Protestul a avut loc în contextul rectificării bugetare anunţate de Guvern. Ministerele cer în plus 80 de miliarde de euro, finanţele urmând să primească doar 23 de miliarde.

Protestatarii au avut o listă cu 10 revendicări la protestul numit "10 pentru finanţişti". Printre ele se numără recunoaşterea domeniului finanţelor publice în legea salarizării, digitalizarea instituţiilor din subordinea finanţelor, dar şi salarii motivante.

La protest a venit şi ministrul Finanţelor care a invitat sindicaliştii la discuţii.

La finalul întâlnirii, Alexandru Nazare a promis că va analiza cererile protestatarilor. O măsură susţinută de ministru este adoptarea normei realiste a muncii. Reprezentanții SindFISC transmit că vor continua demersurile până când toate revendicările angajaților vor primi răspuns din partea autorităților.

