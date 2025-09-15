Fiul fostului internaţional Ilie Dumitrescu este căutat, de mai bine de 24 de ore de Poliţie, după un accident care a avut loc în nordul Capitalei. Martorii spun că actorul Toto Dumitrescu a ieşit pe picioarele lui din autoturism şi a plecat pe jos. Nu e la prima problemă cu poliția. Tânărul a fost condamnat în 2021 la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. În urma impactului de duminică, o şoferiţă de 23 de ani a rămas încarcerată şi este acum în stare gravă în spital.

Surse din anchetă susțin că la volanul mașinii implicate în accident se afla fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu. Potrivit acelorași surse, tânărul nu ar fi fost vinovat de producerea accidentului, ci ar fi fost doar implicat în incidentul rutier.

Accidentul a avut loc în nordul Capitalei. O șoferiță s-a oprit la indicatorul "Cedează trecerea", însă ar fi rămas oprită pe banda a doua a bulevardului principal. În acel moment, mașina condusă de fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi lovit autoturismul femeii.

Martorii spun că, imediat după impact, Toto Dumitrescu ar fi coborât de la volan, și-ar fi luat portofelul și telefonul mobil, apoi ar fi părăsit locul accidentului. Când au sosit polițiștii, acesta nu mai era acolo.

Sursele citate afirmă că fiul fostului internațional este căutat în prezent de agenți, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru părăsirea locului accidentului.

