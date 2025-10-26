Cadoul Preafericitului Părinte Daniel pentru Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I

Preşedintele american Donald Trump susţine că noua sală din Casa Albă nu va purta numele său

Fiul lui Nicușor Dan a stârnit zâmbetul enoriașilor, cu trăistuța sa, la plecarea de la Catedrala Naţională

Tânără mămică ucisă de fostul iubit, cu o zi înainte să împlinească 31 de ani, în Germania. Trei copii orfani

Ansamblul "Constantin Brâncuşi", în pericol de degradare. Proiectul, prea complex şi dificil de restaurat

România va avea o nouă stațiune. În 2012 avea doar două pensiuni

Doi turiști au murit, după ce au căzut sute de metri pe o pantă în Munții Făgăraș. Un al treilea a fost salvat

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei

Prima monedă colorată din istoria României va fi lansată luni. Cum arată şi cât valorează aceasta

Acuzaţii de malpraxis la spitalul din Sinaia. O femeie, în comă după o intervenţie de rutină

Reguli noi la examenul auto sau la reînnoirea permisului. Testările vor fi mai dure

Monument istoric din Spania, distrus de un român. Autorităţile vor să îi ceară plata reconstrucţiei