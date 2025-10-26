Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Fiul lui Nicușor Dan a stârnit zâmbetul enoriașilor, cu trăistuța sa, la plecarea de la Catedrala Naţională

Fiul preşedintelui Nicuşor Dan a stârnit mai multe zâmbete duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale. Iniţial, când cel mic a fugit de lângă părinţi şi la final, când cel mic a fost surprins cu o plasă în mână.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 13:43

Duminică, pictura Catedralei Naționale a fost sfințită.

Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan copil nicusor dan presedinte fiu catedrala nationala
Înapoi la Homepage
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
Cele cinci orașe care trăiesc cu un pas înaintea lumii: Aici putem vedea cum va arăta viitorul
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă place cum arată Catedrala Naţională?
Observator » Evenimente » Fiul lui Nicușor Dan a stârnit zâmbetul enoriașilor, cu trăistuța sa, la plecarea de la Catedrala Naţională