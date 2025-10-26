Video Fiul lui Nicușor Dan a stârnit zâmbetul enoriașilor, cu trăistuța sa, la plecarea de la Catedrala Naţională
Fiul preşedintelui Nicuşor Dan a stârnit mai multe zâmbete duminică, la inaugurarea Catedralei Naţionale. Iniţial, când cel mic a fugit de lângă părinţi şi la final, când cel mic a fost surprins cu o plasă în mână.
Duminică, pictura Catedralei Naționale a fost sfințită.
Slujba a fost oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰