Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi implicit deschiderea celei mai mari catedrale ortodoxe din lume a avut loc duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe Dealul Patriarhiei.

La eveniment au participat 2.500 de invitaţi oficiali, printre care s-a numărat şi preşedintele României Nicuşor Dan. Acesta a venit la Catedrala Naţională alături de întreaga familie: partenera sa Mirabela şi cei doi copii ai cuplului prezidenţial.

Un moment amuzant s-a petrecut imediat ce familia prezidenţială a coborât din maşină. Fiul cel mic al lui Nicuşor Dan a scos imediat aparatul foto în încercarea de a face câteva fotografii Catedralei Naţionale. Apoi, copilul a plecat de lângă părinţi, fiind însă "recuperat" rapid de partenera preşedintelui.

