Video Momentul în care fiul lui Nicuşor Dan "fuge" de lângă preşedinte. Copilul voia să fotografieze Catedrala
Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale şi implicit deschiderea celei mai mari catedrale ortodoxe din lume a avut loc duminică, 26 octombrie, la Bucureşti, pe Dealul Patriarhiei.
La eveniment au participat 2.500 de invitaţi oficiali, printre care s-a numărat şi preşedintele României Nicuşor Dan. Acesta a venit la Catedrala Naţională alături de întreaga familie: partenera sa Mirabela şi cei doi copii ai cuplului prezidenţial.
Un moment amuzant s-a petrecut imediat ce familia prezidenţială a coborât din maşină. Fiul cel mic al lui Nicuşor Dan a scos imediat aparatul foto în încercarea de a face câteva fotografii Catedralei Naţionale. Apoi, copilul a plecat de lângă părinţi, fiind însă "recuperat" rapid de partenera preşedintelui.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰