Focar de hepatită A într-o localitate din Buzău: printre pacienţi, şi copii. Elevii au trecut la şcoală online

Elevii unei şcoli din judeţul Buzău învaţă în sistem online din cauza unui focar de hepatită de tip A, declarat de medicii epidemiologi ai Direcţiei de Sănătate Publică.

la 09.09.2025 , 11:21
Conform reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, elevii şcolii din localitatea Brătileşti învaţă săptămâna aceasta în sistem online după ce zece persoane din sat, între care şi copii, au fost diagnosticate cu hepatită de tip A.

În urma anchetei epidemiologice, medicii din cadrul DSP Buzău au stabilit că există riscul de a contracta boala pentru alţi 14 copii, care au fost vaccinaţi.

Pentru că în localitate a fost declarat focar de hepatită de tip A, şcoala din localitatea Brătileşti a rămas închisă, cursurile desfăşurându-se zilele acestea în sistem online.

Sursa îmbolnăvirilor urmează a fi stabilită în urma anchetei epidemiologice. În şcoala din satul Brătileşti sunt înscrişi circa 300 de elevi.

