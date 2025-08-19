Fortăreața medievală din Orăştie, redeschisă publicului după mai mulţi ani de restaurare

Fortăreața medievală din Orăștie, județul Hunedoara, și-a redeschis luni, 18 august, porțile pentru turişti, după un proces de conservare și restaurare care a durat mai mulți ani. Fortăreaţa a fost supusă, timp de mai mulţi ani, unui proces de conservare şi restaurare, fiind integrată unui concept de refuncţionalizare a centrului vechi al oraşului, scrie Agerpres.

Construită în jurul anului 1300 și atestată documentar în 1544 de cartograful german Sebastian Munster, fortăreața a fost mult timp loc de refugiu pentru localnici în fața invaziilor tătare și turcești. Astăzi, obiectivul istoric devine una dintre principalele atracții turistice ale Văii Mureșului.

"Inaugurăm un proiect important al administrației locale, ale cărui baze le-am pus acum zece ani, atunci când am realizat proiectul pentru centrul protejat al orașului, în care am integrat și fortăreața Orăștie", a declarat primarul Ovidiu Bălan, citat de Agerpres.

Investiție europeană de 5 milioane de euro

Lucrările de restaurare au fost finanțate în mare parte din fonduri europene acestea au costatat aproximativ 19,5 milioane de lei, într-un proiect total de 25.4 milioane de lei (circa 5 milioane de euro).

Evenimentul a fost marcat printr-o zi a Porților Deschise, cu reconstituiri istorice, demonstrații de mânuire a armelor și spectacole de teatru medieval. Vizitatorii pot explora fortăreața gratuit până pe 24 august.

Astfel, Orăștie își recuperează simbolul istoric, iar Hunedoara mai adaugă un punct pe harta atracțiilor turistice din România.

