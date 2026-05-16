Video Fost comisar de poliţie, extrădat după 10 ani. Îşi înşelase socrul cu peste un milion de euro

Un fost comisar de poliție, acuzat de fraudă, a fost extrădat după 10 ani. Individul era dat în urmărire internaţioală şi fugise în Marea Britanie ca să scape de închisoare. Era condamnat după ce îşi înşelase socrul cu peste un milion de euro. 

de Ana Grigore

la 16.05.2026 , 13:17
Fostul comisar are de executat o pedeapsă de 5 ani și 8 luni de închisoare, după ce judecătorii l-au condamnat definitiv în 2016 pentru că și-a înșelat socrul cu 1.200.000 de euro.

Polițistul primise împuternicire de la socru să îi vândă un teren de 14.000 de metri pătrați, aflat într-o zonă bună de la marginea Bucureștiului. Acesta l-a vândut unui agent imobiliar, însă nu a recunoscut niciodată acest lucru.

Procurorii DNA l-au găsit însă vinovat pentru spălare de bani, înșelăciune și fals în declarații.

Fostul polițist a reușit să fugă din țară înainte să primească condamnarea. S-a stabilit la Londra, unde a fost prins ulterior de polițiști.

Autoritățile române au colaborat cu cele britanice pentru aducerea lui în țară, iar ieri fostul polițist a fost escortat în România și trimis direct la închisoare.

Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea.

