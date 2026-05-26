Un bărbat din Timişoara, suspectat pentru trafic de droguri, după ce i-a oferit cannabis unui copil de 14 ani

Un bărbat suspectat de trafic de droguri a fost reţinut la Timişoara după ce i-a oferit cannabis unui copil de 14 ani şi l-ar fi îndemnat să consume.

Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

La data de 25 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea unui inculpat (recidivist), în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea consumului, fără drept.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, inculpatul a procurat și deținut canabis, drog de risc, din care, la data de 13.05.2026, a oferit spre consum, sub formă de țigară artizanală, unui minor în vârstă de 14 ani.

În contextul constatării infracțiunii, din locuința inculpatului a fost indisponibilizată și o altă cantitate de substanță interzisă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunerea de arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Poliției Municipiului Timișoara – Secția 4 Poliție.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se arată în comunicatul autorităţilor.

Înapoi la Homepage
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit &#8220;interzis&#8221;! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: &#8220;Nu e legal&#8221;
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Plecaţi în vacanţă de Rusalii?
Observator » Evenimente » Un bărbat din Timişoara, suspectat pentru trafic de droguri, după ce i-a oferit cannabis unui copil de 14 ani
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.