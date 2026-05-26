Un bărbat din Timişoara, suspectat pentru trafic de droguri, după ce i-a oferit cannabis unui copil de 14 ani

Un bărbat suspectat de trafic de droguri a fost reţinut la Timişoara după ce i-a oferit cannabis unui copil de 14 ani şi l-ar fi îndemnat să consume.

La data de 25 mai 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea unui inculpat (recidivist), în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea consumului, fără drept.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, inculpatul a procurat și deținut canabis, drog de risc, din care, la data de 13.05.2026, a oferit spre consum, sub formă de țigară artizanală, unui minor în vârstă de 14 ani.

În contextul constatării infracțiunii, din locuința inculpatului a fost indisponibilizată și o altă cantitate de substanță interzisă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunerea de arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Poliției Municipiului Timișoara – Secția 4 Poliție.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", se arată în comunicatul autorităţilor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰